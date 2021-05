États-Unis : Biden renoue avec les hausses des budgets des bibliothèques

Au fil des années fiscales, l'administration Trump avait pris une habitude assez déplorable : le budget fédéral proposé baissait à chaque fois les crédits alloués à l'Institute of Museum and Library Services (IMLS). Les fonds de cette institution viennent soutenir le fonctionnement et les projets des bibliothèques fédérales des États-Unis.

On compte en effet aux États-Unis plus de 1000 bibliothèques fédérales, la plus importante étant la Bibliothèque du Congrès, aux côtés des lieux de lecture des ambassades américaines, notamment, ou encore des prisons fédérales... Les fonds de l'Institute of Museum and Library Services viennent aussi soutenir des initiatives d'autres bibliothèques, notamment la politique en faveur des personnes empêchées de lire.

Au cours de la présidence Trump, les budgets fédéraux avaient été retoqués par le Congrès, qui rectifiait à chaque fois le tir en faveur de l'IMLS et des bibliothèques fédérales.

L'association des bibliothécaires américains (American Library Association, ALA) se réjouit logiquement d'une logique nouvelle à l'œuvre dans la définition du budget fédéral. 8 millions $ supplémentaires viendraient ainsi renforcer le budget total de l'IMLS, l'amenant à 265 millions $ pour l'année fiscale 2022.

À ce budget s'ajoute aussi une somme allouée aux approches innovantes en matière d'alphabétisation, à hauteur de 28 millions $, distribués par le ministère de l'Éducation.

« Le retour sur l'investissement dans les bibliothèques n'a jamais été aussi évident », souligne Julius C. Jefferson, Jr, président de l'ALA. « Le message s'est largement diffusé : les bibliothèques offrent des services inestimables, des sources d'informations et des accès aux technologies, à la fois dans et en dehors des murs. »

Le Congrès américain doit à présent examiner la proposition budgétaire, et y apporter des ajustements si nécessaire.

