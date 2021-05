Les premiers romans et leurs auteurs ont rendez-vous à Chambéry

Olivia Benoist-Bombled, directrice artistique du salon, s’installe à la table d’un café, nous sourit : pour le moment, tout va bien. L’édition 2021 ne fait que commencer, et d’ici au 30 mai, il peut encore pleuvoir. Mais l’humeur restera bonne, trop heureux que sont les organisateurs d’être parvenus à déjouer les pièges de cette ère sanitaire.

« On se rend compte de l’importance du festival, quand les habitants nous demandent pourquoi le chapiteau n’a pas été monté », plaisante la directrice. « De toute manière, après l’année que l’on a passée, si nous avions des doutes sur l’engagement de notre communauté, ils ont volé en éclat. » Et pour cause : durant les périodes de confinement, la résistance s’était organisée auprès des lecteurs qui se regroupent autour de l’association. On se passait les livres entre deux courses, posés dans un caddie, et hop, tels des documents d’agents secrets, les ouvrages passaient de mains à d’autres. « Certains se sont retrouvés sur un parking en catimini ! C’est dire si les lecteurs ont fait preuve de résilience. »

Après la résistance, le coup de feu

Pour cela, et bien d’autres raisons, la version 2021 devait rendre hommage aux auteurs, certes, mais aussi assurer une version de l’événement pour les Chambériennes et Chambériens. « Chacun d’entre nous garde qu’en sous-titre, le gouvernement a présenté les manifestations comme non essentielles. Et l’on en a tous souffert. Mais en gardant un lien avec la communauté, il a été facile de raviver la flamme de toutes et tous. »

D’autant que quelques semaines avant le lancement — qui survient ce 27 mai avec l’inauguration — l’incertitude planait encore. Il aura fallu attendre les annonces de Jean Castex pour ouvrir les vannes. « Nous avons eu confiance tout était prêt, même s’il a fallu annuler quelques morceaux du programme global », poursuit Olivia Benoist-Bombled. « De toute manière, la présence physique des auteurs était indispensable : tout a été pensé pour y parvenir. » Pour le reste, il y a internet : Chambéry, cette année, diffuse en direct les rencontres, et les retransmet par la suite sur YouTube. Un classique désormais, mais qui convient à tous.

De même, pour être maintenues, les rencontres scolaires se sont déroulées dans les établissements, contrairement aux années passées. « Outre qu’amener les élèves dans des lieux de culture entre dans les directives du rectorat, cela permet d’associer des adultes, qui portent alors un autre regard. Dans le même temps, on comprend bien que les enseignants n’ont que peu de temps pour travailler des ouvrages hors programmes. » Pourtant, Dima Abdallah, invitée de notre podcast se disait enchantée du travail effectué par les élèves et leur enseignante autour de son livre, Mauvaises herbes.

Alors, oui, les jauges existent, il faut les respecter, mais Lectures plurielles a relevé le défi : dans le Théâtre Charles Dulin, les rencontres ont lieu, le public peut être présent et écouter les intervenants. Et puis, des à-côtés se mettent en place, comme ces visites insolites : les Charmettes, où Rousseau s’installa. Si la maison porte son nom, elle appartenait à l’époque à Madame de Varens… Et puis, autour des textes de Carole Martinez, un voyage dans la roseraie, et le Parc de Buisson Rond, dans le Château de Boigne.

N’oublions pas les siestes littéraires, les plaidoiries tout aussi juridiques que livresques, où quatre lycéens débattront de romans, comme de véritables avocats.

2022, les 35 ans de l'événement

« Le Festival a, en temps normaux, un volet international que nous souhaitions impérativement préserver. Évidemment, déplacer les auteurs devenait trop complexe, alors, là encore, nous sommes passés par des capsules vidéo. » D’un coup de sous-titrage, les auteurs deviennent accessibles à tous. « Et comme ils sont plébiscités par les lecteurs, on espère que cela encouragera les éditeurs à les traduire. »

Tout est lancé pour 2021, reste donc à regarder 2022, et les 35 ans. « Cela démarrera dès septembre avec une saison de folie », sourit la directrice. « Tout d’abord parce que nous avons un nouveau toit. » On croirait à la plaisanterie : il n’en est rien. L’association s’installe Place Métropole, l’un des espaces les plus touristiques de la ville. « Nous avons fait en sorte de proposer un lieu ouvert au public, pour prolonger notre mission au fil de l’année. »

Accessibilité, pour tous publics, animations régulières, depuis les ateliers d’écriture, en passant par des lectures. Et puis, pourquoi pas : « Nous avons un patrimoine splendide dans la région : pourquoi s’interdire de penser des liens autour de l’oenotourisme littéraire ? » Probablement pas avec du Gamay, en tout cas pas uniquement, mais les idées fusent. Une dynamique nouvelle portée par une volonté d’ouverture, mais pas seulement.

« Pour ces 35 ans, je voudrais que toute la ville puisse partager une fête du livre », glisse Olivia Benoist-Bombled.

Installer partout en ville des espaces où les passants et les passionnés s’installeraient, « sans se sentir dans un espace trop marqué. Le Théâtre est un lieu magique, mais encore faut-il oser en pousser les portes. Si l’on veut que tout un chacun s’empare de l’événement, il faut lui donner une présence différente. Pour cela, on imaginerait volontiers une approche de déambulation : venir, s’arrêter intrigué, rester ou repartir vers d’autres espaces, d’autres auteurs ».

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0