Dima Abdallah : entre un père et sa fille, pudeur et exil

« L’écriture est venue alors que je ne m’y attendais pas, que je ne la cherchais pas », nous raconte la primo-romancière, saluée par de multiples prix déjà. « J’ai toujours écrit, pour moi. Mais un jour, j’ai décidé de m’imposer une discipline, durant trois heures, sur la table du salon, chaque jour au même endroit, m’astreindre à écrire. » Au terme de quelques pages, un premier chapitre — splendide au demeurant — surgit.

Et les autres suivent : « Le roman a fini par s’écrire, sans que j’en prenne la décision consciente. D’ailleurs, je n’avais jamais imaginé de publier. » Le livre, pourtant, sera envoyé à quelques maisons — cinq en tout, dont son éditrice actuelle.

EXTRAIT: Dima Abdallah, Mauvaises herbes

Mauvaises herbes se présente, histoire d’une petite fille à Beyrouth, narratrice première, et de son père, qui lui répond en contrepoint. Parce que l’exil est avant tout un conflit intérieur, ce duo se répond, sans mots, parce qu’il est parfois trop difficile de parler. Ils passent par les plantes : on échange parfois plus en observant le végétal.

Au milieu d’un Liban dévasté, que son père aime au point d’en devenir fusionnel — et de s’effondrer avec le pays — ce couple, l’enfant et l’adulte nous raconte l’isolement. Et bien plus. Une relation presque exclusive, entre un père admiré, en qui l’enfant a toute confiance, et qu’elle materne pourtant, percevant le désarroi qui le ronge. D'ailleurs, c’est encore elle qui en parle le mieux… Invitée par le Festival du premier roman de Chambery, Dima Abdallah s'est arrêtée pour un moment de podcast.

Mauvaises herbes – Dima Abdallah – Sabine Wespieser Editeur – 9782848053608 – 20 €

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0