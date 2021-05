Disparition d'Eric Carle : “Toi, petite chenille, peut devenir un beau papillon

Classique international de la littérature jeunesse, traduit pour la première fois en France en 1972, l'album La Chenille qui fait des trous a été vendu à plus de 50 millions d'exemplaires dans le monde, et traduit en plus d'une soixantaine de langues.

Né dans l'État de New York en 1929, de parents allemands, Eric Carle grandit en Allemagne, à Stuttgart, à partir de ses 6 ans. Il y connaît les affres de la Seconde Guerre mondiale : son père est mobilisé, et lui-même, à l'âge de quinze ans, doit creuser des tranchées dans le cadre de la défense allemande.

Il lui tarde de retourner aux États-Unis, ce qu'il fait dès 1952, à la recherche d'un emploi ou de commissions dans le domaine de l'illustration et du graphisme. Remarqué, il est invité par l'auteur Bill Martin Jr. à collaborer avec lui sur un album jeunesse, Brown Bear, Brown Bear, What Do You See ?. Publié en 1967, le titre rencontre un large succès, propulsant la carrière de Carle en littérature jeunesse.

Inspiré par la nature

De son propre aveu, Eric Carle est considérablement inspiré par la nature, dans l'écriture de ses albums : La Chenille qui fait des trous, mais aussi Caméléon meli-melo (Mijade, 1997), La coccinelle mal lunée (Mijade, 1995) ou encore La petite araignée qui ne perd pas son temps (Mijade, 1996) en témoignent.

Récemment, il avait rendu un hommage à son propre père et à tous les papas dans le livre Mon papa, publié par Mijade en 2018 et traduit par Muriel Molhant.

Au cours de sa carrière, Carle a signé environ 70 ouvrages pour la jeunesse, et remporté de nombreuses récompenses pour son œuvre. Il reçoit ainsi, à plusieurs reprises, des distinctions à la Foire du livre de Bologne, mais aussi un Lifetime Achievement Award de la part de la Société des Illustrateurs.