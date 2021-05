Exposition : derrière Astérix, l'irréductible Uderzo au Musée Maillol

Publié en 1961, le premier tome d’Astérix est imprimé à quelque 6000 exemplaires et signe le début d’une aventure extraordinaire. 50 ans plus tard, l’œuvre est célébrée comme un monument incontesté du 9e art avec des traductions en 112 langues différentes et 380 millions d’exemplaires vendus.

Mais sous l’ombre moustachue du petit Gaulois se cache un artiste à la carrière riche et aux créations variées. À l’initiative de Sylvie et Ada Uderzo, fille et veuve du dessinateur, le musée Maillol propose de revenir en dessins sur ce maître de la bande dessinée, disparu le 24 mars 2020. De ses cahiers d’écolier à ses dessins de presse en passant par les différentes recherches de personnages, Uderzo, comme une potion magique montre la longue évolution de l’artiste jusqu’à la consécration gauloise.

« Albert ne mesurait pas la réalité de son parcours, l’incroyable arc qui lui avait permis de partir d’un point zéro pour atteindre les étoiles. Nous retrouvant avec ses dessins, avec ses personnages et avec sa célèbre signature, nous nous sommes interrogées sur ce qu’il aurait aimé que nous fassions. Rendre un hommage à sa formidable carrière nous a paru être très vite une obligation, un besoin, une nécessité. Comme une potion magique », expliquent Ada et Sylvie Uderzo.

Une vie en dessin

En entrant dans la première salle de l’exposition, le visiteur a d’abord une impression d’absence. Sur les murs, point de menhir ou de sanglier, c’est l’enfance d’Uderzo qui nous est présentée. Les photos en noir et blanc du futur dessinateur accompagnent des croquis détaillés d’animaux, des reproductions de dessin animé Disney et des dessins anatomiques.

Le talent précoce de l’artiste est manifeste. Dès l’école primaire, les traits sont harmonieux, le dessin précis. Influencé par les comics américains, l’enfant Uderzo illustre déjà des situations avec de courtes séquences dialoguées.

Difficile cependant de voir dans ses créations jeunesse les prémisses des aventures d’Astérix. C’est tout juste si l’on observe une vague parenté dans la corpulence entre le petit moustachu et Clopinard, héros de la première bande dessinée de l’auteur (Éditions du Chêne).

L’exposition fait le pari de montrer autre chose que les créations connues du grand public. Au-delà des communautés de fan, la longue carrière d’Uderzo est assez méconnue et l’artiste semble pour beaucoup être né avec Astérix. À tort.

Salle après salle, le musée Maillol nous entraîne dans les tourbillons créatifs du dessinateur. Plonger dans ses dessins, c’est également revenir sur différent aspect de sa vie. On peut ainsi admirer les affiches militaires réalisées par le jeune conscrit Uderzo, ou encore s’émerveiller devant le réalisme noir de ses illustrations de reporter dessinateur pour France-Dimanche.

L’exposition revient ensuite longuement sur sa rencontre décisive avec René Goscinny et sur le coup de foudre artistique des deux hommes. Ensemble ils créeront les personnages de Jehan Pistolet et d’Oumpah-Pah, ce qui n’empêchera pas le dessinateur de signer d'autre projet comme la saga de Tanguy et Laverdure au sein du journal Pilote.

La diversité des styles et des tons que comporte la carrière d’Uderzo a de quoi donner le tournis. Ce n’est que vers la moitié du parcours que l’on rencontre pour la première fois Astérix. L’irréductible Gaulois emportant par la suite tout sur son passage et devenant le centre artistique du dessinateur.

L’exposition s’adresse aux amateurs d’aventure gauloise comme aux passionnés de bande dessinée. Revenir sur la carrière d’Uderzo c’est revenir sur toute une époque, et observer progressivement la BD acquérir ses lettres de noblesse, jusqu’à être exposée en plein Paris.

La BD au musée

Premier défi pour Hubert Le Gall, scénographe de l’exposition : adapter l’univers d’Astérix au très néo-classique musée Maillol. Avec ses immaculés murs blancs et ses statues de marbre et de bronze, l’établissement ne semblait pas concorder complètement avec l’univers en apparence foutraque de l’irréductible village gaulois.

Faire rentrer le 9e art au musée signifie en effet respecter certains codes. L’affichage des planches est ainsi très normé, les dessins à l’encre baignés d’une lumière blanche qui les met en valeur. De même, le choix de faire du parcours une chronologie de la vie d’Uderzo pourra décevoir un visiteur peu porté sur les expos pédagogiques.

Cependant, comme le souligne Le Gall, « faire une exposition sans se marrer, ce serait une insulte à Albert Uderzo ». Ça et là, des bulles apparaissent sur les murs, plongeant le secteur dans une BD grandeur nature. Des représentations du mythique couple à moustaches sont également proposées, leur noble trait gravé dans un simili bronze du plus bel effet.

Les quelque 300 planches que comporte l’exposition sont grandeur nature, offrant au visiteur d’admirer plus longuement la finesse du travail. Jamais sorties du bureau de l’artiste, ces créations se dévoilent pour la première fois au regard des curieux. « En ouvrant les cartons à dessins d’Albert, nous voulions avant tout offrir aux visiteurs la possibilité de partager un moment privilégié avec lui. Car il nous répétait sans cesse qu’il devait tout à son public », concluent Ada et Sylvie Uderzo.

Quant à savoir ce que deviendront les planches inédites après la fin de l’exposition… Mystère. Rappelons que l’année dernière une vente aux enchères destinée à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France avait été organisée par Artcurial, récoltant quelque 390.000 €.

L’exposition Uderzo, comme une potion magique est à retrouver du 27 mai au 30 septembre 2021 au musée Maillol à Paris, 59-61 rue de Grenelle 75007.

De 10h30 à 18h30, tous les jours.

Plein tarif 14,50 € tarif réduit 12,50 €.

Crédit photo : Exposition Uderzo, comme une potion magique