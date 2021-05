Déluge d'adaptations et d'animation pour la réouverture des cinémas

Demon Slayer - Le Film : Le Train de l'infini

Réalisé par Haruo Sotozaki, ce film adapté du manga de Koyoharu Gotōge a battu tous les records au Japon...

Le groupe de Tanjirô a terminé son entraînement de récupération au domaine des papillons et embarque à présent en vue de sa prochaine mission à bord du train de l'infini, d'où quarante personnes ont disparu en peu de temps. Tanjirô et Nezuko, accompagnés de Zen'itsu et Inosuke, s'allient à l'un des plus puissants épéistes de l'armée des pourfendeurs de démons, le Pilier de la Flamme Kyôjurô Rengoku, afin de contrer le démon qui a engagé le train de l'Infini sur une voie funeste.

On-Gaku : Notre Rock !

Sorti en 2020 au Japon, ce long-métrage est une adaptation de l'oeuvre Hiroyuki Ohashi, réalisée par Kenji Iwaisawa.

Une bande de lycéens marginaux menée par Kenji décide de créer un groupe de musique, sans savoir jouer. Le groupe Kobujutsu est né.

Violet Evergarden - Le Film

Le film de Taichi Ishidate doit enfin sortir au cinéma ce 19 mai 2021, après plusieurs reports de sa diffusion française. Il constitue une nouvelle adaptation des light novels de Kana Akatsuki et Akiko Takase...

Violet Evergarden est toujours incapable d'oublier Gilbert, son ancien supérieur hiérarchique. Un jour, alors qu'elle reçoit une demande d'un jeune client, CH Postal découvre une lettre sans adresse dans leur entrepôt.

REPRISES

Josep

Couronné par le César du meilleur film d'animation en 2021, le film Josep, réalisé par le dessinateur de presse Aurel, bénéficie d'un retour en salles.

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d'exception.

La Baleine et l'escargote

Publié en France aux éditions Gallimard Jeunesse, traduit par Vanessa Rubio-Barreau, La Baleine et l'escargote, de Julia Donaldson et Axel Scheffler, se retrouve adapté en même temps que deux autres récits... Le tout est réalisé par Max Lang et Daniel Snaddon.

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand.

Petit vampire

Joann Sfar a lui-même réalisé l'adaptation animée de sa série Petit vampire, cosignée par Sandrina Jardel et publiée chez Delcourt, puis Rue de Sèvres. Du côté des voix, on entend Camille Cottin, Alex Lutz ou encore Jean-Paul Rouve...

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux. Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer d’autres enfants.

Poly

Nicolas Vanier propose une nouvelle vision des aventures de Poly et de Pascal, pour le cinéma. Au casting de ce film inspiré par l'œuvre de Cécile Aubry, François Cluzet, Julie Gayet ou encore Elisa de Lambert.

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité. Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…

100% Loup

Film d'animation australien sorti en 2020, 100 % Loup est une adaptation du roman homonyme de Jayne Lyons, qui n'a pas été traduit en français. Le long-métrage est réalisé par Alexs Stadermann.

Freddy Lupin et sa famille sont des humains ordinaires. Mais dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le jour de son quatorzième anniversaire, Freddy s’attend à se transformer pour la première fois. Mais le soir de son initiation, le voilà qui devient… un mignon petit caniche rose !

Sous les étoiles de Paris

Le romancier et dramaturge Olivier Brunhes (La Nuit du chien) a cosigné avec Claus Drexel le scénario de ce film, qui réunit notamment Catherine Frot et Mahamadou Yaffa à l'écran.

Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de toute famille et amis. Par une nuit comme il n’en existe que dans les contes, un jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Suli ne parle pas français, il est perdu, séparé de sa mère… Ensemble, ils partent à sa recherche. A travers les rues de Paris, Christine et Suli vont apprendre à se connaître et à s’apprivoiser. Et Christine à retrouver une humanité qu’elle croyait disparue.

RESSORTIES

Glengarry

Al Pacino, Jack Lemmon et Alec Baldwin se donnent la réplique dans ce film méconnu de James Foley, une adaptation de la pièce de théâtre Glengarry Glen Ross (1983) de David Mamet, qu'il adapte lui-même pour l'écran.

Chez Mitch & Murray, une importante société immobilière, la compétition entre vendeurs est impitoyable. Lorsqu’on annonce à ces derniers une restructuration complète des effectifs, c’est la panique. Les meilleurs garderont leur place à l’issue d’une épreuve, les autres seront tout simplement licenciés. La guerre commence parmi les vendeurs…

Manhunter

Sorti sous le titre Le Sixième Sens en 1986, ce film de Michael Mann marque la première apparition au cinéma du personnage d'Hannibal Lecter, ici renommé Lecktor. Au casting, William Petersen, Brian Cox et Joan Allen. Le scénario s'inspire directement du roman Dragon rouge de Thomas Harris.

L'agent fédéral William Graham vit retiré de ses obligations professionnelles depuis qu'il a été gravement blessé par le dangereux psychopathe cannibale Hannibal Leckor, incarcéré par la suite. Jack Crawford, un ancien collègue du FBI, le contacte pour qu'il l'aide à arrêter un tueur en série, Dragon rouge, qui assassine des familles lors des nuits de pleine lune. Pour réussir sa mission, Graham va se mettre à penser comme le meurtrier et va notamment consulter, dans ce sens, le détenu Hannibal Lecktor...

Pas de printemps pour Marnie

Familier des adaptations cinématographiques, Alfred Hitchcock s'inspire ici du roman de Winston Graham intitulé Marnie, dont un scénario a été tiré par Jay Presson Allen. À la distribution, Tippi Hedren, Sean Connery, Diane Baker et Martin Gabel.

Mark Rutland sait qu'à chaque nouvel emploi Marnie Edgar déleste ses employeurs. Intrigué par son comportement et attiré par sa fascinante beauté, il l'engage tout de même comme secrétaire-comptable dans sa maison d'édition. Un jour, la jeune femme s'enfuit avec la caisse. Mark s'aperçoit du vol et exige qu’elle se marie avec lui, faute de quoi il la dénoncera à la police.

The Wicker Man

Sans se présenter comme une adaptation officielle, The Wicker Man s'inspirait fortement d'un roman de l'écrivain britannique David Pinner, Ritual, adapté par son confrère, le romancier et dramaturge Anthony Shaffer. Le film est réalisé par Robin Hardy, avec Edward Woodward, Christopher Lee, Diane Cliento et Britt Ekland au casting.

La veille du 1er mai, un policier du continent, le Sergent Howie (Edward Woodward) vient enquêter sur la disparition d’une fillette sur un îlot écossais. Il se heurte à l'hostilité et au mutisme de toute une communauté menée par l'étrange et charismatique Lord Summerisle (Christopher Lee).

Qui chante là-bas ?

Sorti pour la première fois en France en 1980, ce film yougoslave signé Slobodan Šijan met en scène un scénario de l'écrivain et dramaturge serbe Dušan Kovačević. Au casting, Pavle Vujisić, Dragan Nikolić et Danilo Stojković, notamment.

Yougoslavie, avril 1941. Une faune rocambolesque - un apprenti chanteur, un tuberculeux, un chasseur, un notable, un ancien combattant, deux musiciens tsiganes… - attendent l’arrivée d’un car brinquebalant qui doit les emmener à Belgrade. Menée par un chauffeur totalement irascible, la petite troupe s’embarque dans un voyage loufoque accueillant au passage un couple de jeunes mariés. Mais rien ne se passe vraiment comme prévu…

Photographie : Demon Slayer, On-Gaku : Notre Rock !, Violet Evergarden