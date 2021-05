Inde : un fort soutien financier de Rowling aux victimes de la Covid 

La Khalsa Aid fait état d’une somme à six chiffres, sans en dévoiler précisément le montant. The Volant Charitable Trust a directement fléché l’argent vers l’Inde, de sorte que l’organisation puisse plus efficacement intervenir sur ce territoire.

Depuis le début de la pandémie, la fondation de Rowling compte parmi les principales sources de financement pour l’Inde. Et au niveau international, ses interventions et aides aux organismes de bienfaisance se multiplient. Elle œuvre d’ordinaire plus sur la réduction de la pauvreté et l’aide aux groupes vulnérables touchés par la crise du coronavirus, depuis un an maintenant.

L’Inde fait actuellement face à une deuxième vague de grande ampleur et la Khalsa Aid concentre désormais ses efforts sur le matériel médical à destination des hôpitaux.

Dans sa réponse, la romancière n’a pas oublié de souligner que les ventes de ses livres, et notamment The Ickabog, permettaient à sa Fondation de maintenir cette aide économique pour les personnes les plus impactées.

Crédit photo : Khalsa Aid