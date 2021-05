Le Cadeau du lecteur : le site de vente pour bibliovores qui sent l'arnaque 

Ce 11 avril, notre chroniqueuse La Licorne qui Lit se décidait à faire un cadeau livresque : un serre-livres en forme de bicyclette, double référence pour son destinataire, passionné de vélos. Elle investit 82,50 € dans l’objet, fière de son choix, et se voit offrir la livraison dans l’email de confirmation idoine : Cadeau du lecteur est très généreux avec l’argent des autres.

Le précieux, attendu encore et encore...

Huit jours plus tard, elle reçoit un courriel indiquant que la commande est en route avec un numéro de suivi établi par China Post. L’échéance prévue pour le cadeau est manquée, mais qu’importe, le présent trônera dignement dans la bibliothèque prévue. D’ailleurs, cela ne devrait plus tarder : la livraison à domicile, lui indique-t-on le 19 avril, est prévue sous 5 à 12 jours.

Sauf qu’au terme de l’échéance, aucune nouvelle. Elle tente un email, un second, puis le numéro de téléphone indiqué sur le site : aucune réaction. Mieux, le numéro indiqué n’est pas attribué. Diable : le site se targue d’être au « top des idées cadeaux pour lecteurs ». Et ajoute : « Cadeau du Lecteur est la boutique française des passionnés du livre. Nous sélectionnons nos produits avec exigence pour créer chez vous le plus douillet des coins lecture. »

Si le cale-livres promis est expédié de Chine, on s’interroge alors sur les soins de ladite sélection. Et mieux encore, en consultant le service de suivi le message suivant s’affiche : « This number can't be found at this moment. It's not available in the carrier's system yet. Please check back later. » Inlassablement.

Pourtant, plusieurs partenaires blogs sont présentés, et il affichait même quelques grands noms de maisons d’édition comme cautions.

Voici notre infortunée cybercliente perdue : pas de nouvelle de son emplette, pas de suivi du colis, l’argent est bel et bien débité. « Je me suis fait arnaquer », nous indique-t-elle, dépitée.

Le cadeau promis n’arriverait-il jamais ? La rédaction a tenté de joindre par toutes les adresses email disponibles le service de vente : bien que celui-ci ait bien reçu et consulté tous les messages, aucune réponse. Silence radio également sur les réseaux sociaux, où un message automatique invite à « faire un tour [sur le site] pour y dénicher des offres quotidiennes pour rendre vos lectures encore plus agréables que jamais ».

La demande de remboursement reste lettre morte, de même que les explications que l’acheteuse attendait légitimement. Heureusement, d'autres sites plus sérieux proposent des variantes de ce serre-livres...

