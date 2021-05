Québec : le gouvernement repousse la réforme du statut de l'artiste

Les créateurs ne cachent pas leur déception et leur colère, au Québec, face aux dernières déclarations de la ministre de la Culture Nathalie Roy, entendue ce 4 mai par la Commission de la culture et de l’éducation de l'Assemblée nationale québécoise.

Interrogée sur la réforme du statut de l'artiste dans le cadre de l'étude des crédits budgétaires 2021-2022, la ministre de la Culture a laissé planer le doute quant au calendrier. « Mon souhait le plus cher, c'est de pouvoir déposer un projet de loi pour moderniser ces deux lois qui sont plutôt vieillottes, mais je ne vous donnerai pas d'agenda et je suis très transparente, c'est impossible de déposer d'ici un mois ».

Répondant à une question de la députée Catherine Dorion (Taschereau), porte-parole du deuxième groupe d'opposition (54e minute environ), Nathalie Roy a affirme sa volonté, sans préciser de délai. « D'ici 2022, nous le souhaitons, mais je ne vous donnerai pas d'agenda ou de date, parce que, tout ce que cela peut faire, finalement, c'est nous limiter. J'aime mieux vous surprendre en arrivant plus rapidement que plus tard ».

Or, la fin du mandat du gouvernement de Coalition avenir Québec se profile, avec les Élections générales québécoises de 2022, qui doit renouveler les sièges de l'Assemblée nationale. « Votre gouvernement s’engage au terme de cet exercice, à s’assurer que les créateurs, diffuseurs et producteurs culturels évoluent dans un cadre de travail équitable et adapté aux nouvelles réalités du milieu », promettait la ministre de la Culture Nathalie Roy en 2018, au début du mandat.

Si l'UNEQ, l'Union des écrivaines et des écrivains québécois, n'a pas encore réagi, cela ne saurait tarder. L'association d'auteurs suit en effet de très près les différents travaux menés dans le cadre de la réforme, et se félicitait dernièrement des résultats de deux sondages, qui montraient que citoyens et écrivains étaient d'accord sur la nécessité d'une réforme du statut de l'artiste.

Pour rappel, cette dernière devait notamment prévoir des ententes collectives, pour mieux encadrer les contrats d'édition et fournir plus de droits syndicaux aux auteurs.

Des auteurs ont prévu une manifestation, devant l'Assemblée nationale, ce mercredi 5 mai à 12h.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0