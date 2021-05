Créer est un métier” : 270.000 auteurs en quête d'un statut

Ici, tout ne commence pas avec une histoire, mais avec des réseaux sociaux : coutumière de ces actions de communication, la Charte lance une opération de sensibilisation, à laquelle tout un chacun peut prendre part. Déplorant que les 23 recommandations du Rapport Racine soient tombées aux oubliettes, l’organisation prend le taureau par les cornes et l’affirme : #CréerEstUnMetier.

« Plus d’un an après, la déception est cuisante. Une à une, les préconisations centrales ont été enterrées. De par leur manque d’ambition, les mesures gouvernementales récemment annoncées par le ministère de la Culture viennent de donner le coup de grâce à nos espérances. Rien ne change », insiste la Charte.

Un visuel — proposé ici en libre téléchargement — permet d’ajouter sa photo au cadre, pour prendre position et s’engager dans le mouvement. L’idée, nous explique la Charte « est de mobiliser autrices et auteurs : pour être reconnus comme professionnels, il importe de faire comprendre que nos œuvres résultent d’une activité qui n’est pas un passe-temps ».

Les femmes et hommes, à visage découvert, auront ici la possibilité de se présenter au public et de réaffirmer leur statut. « L’idée est que cette campagne soit relayée le plus largement possible et pour cela nous avons besoin de tout le monde ! L’action est ouverte », ajoute l’association dans un communiqué.

Or, sans revendications claires ni manifeste, difficile de porter le fer. Au nom des 270.000 artistes-auteurs de France, quel que soit leur cœur d’activité, la Charte diffuse donc les demandes communes :

Définition claire de notre statut professionnel

Nous voulons une harmonisation, une clarification et une simplification des textes nous concernant — codes de la Sécurité sociale, des impôts et de la propriété intellectuelle — pour que la définition de notre statut se fonde sur les pratiques créatives et non uniquement sur le critère de cession de droits d’auteur à un tiers. Un statut professionnel clair nous permettrait d’être mieux identifiés par les administrations, et de pouvoir enfin bénéficier normalement des prestations sociales élémentaires pour lesquelles nous cotisons.

Reconnaissance et rémunération du travail créatif

Alors que l’économie de la commande est majoritaire dans nos secteurs, le travail et le temps de création consenti par les artistes-auteurs et autrices — partie faible du contrat — n’est presque jamais encadré ou rémunéré en amont de l’exploitation des œuvres. Nous soutenons la proposition de mise en place d’un contrat de commande énoncée par le rapport Racine qui viendrait s’ajouter au contrat de cession de droit.

Vraie représentativité et tenue d’élections professionnelles

Nous souhaitons pouvoir siéger dans les instances où sont prises des décisions ayant un impact concret sur nos vies, en premier lieu, notre organisme de sécurité sociale. Pour cela, nous demandons à pouvoir élire démocratiquement nos représentants, comme la grande majorité des travailleurs et travailleuses français.

Par ailleurs, la mise en œuvre d’une représentativité conforme aux principes fondamentaux de la République nous permettra d’être à la manœuvre pour négocier des accords collectifs engageants avec les exploitants de nos œuvres afin d’obtenir de meilleures conditions de travail et une meilleure répartition de la valeur dans la chaîne du livre.

Création d’un opérateur public dédié

Nous appelons de nos vœux la création d’un Centre national des artistes-auteurs et autrices, instance transversale capable de gérer l’ensemble du secteur de la création. Cet établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministère de la Culture, serait à la fois la fois instance de négociation collective, observatoire de nos professions, centre de ressources.

Politique volontariste en faveur de l’égalité et de la diversité

En 2019 les différences de rémunération constatées entre auteurs et autrices demeurent de 26 % pour l’AGESSA et de 22 % pour la MDA. Rien ne justifie cet écart ! Après les États généraux de l’Égalité en littérature jeunesse, la Charte poursuit son travail d’analyse dans le cadre du groupe de travail « Diversité ». Nous demandons à ce que des mesures ambitieuses soient prises pour que cessent les discriminations de toutes sortes qui entravent l’accès à nos métiers et engendrent des traitements inéquitables. Cela passera notamment par l’observation des inégalités, la pose de diagnostics, et la négociation de textes contraignants.

METOO : “Je suis Jeanne”

De même, la mise en évidence de cas de harcèlements sexistes et sexuels dans le secteur de l’édition appelle une réponse urgente des pouvoirs publics.

