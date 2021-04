Les Livres d’en haut, un festival lillois organisé par des libraires

Le Bazaar St-So, situé à proximité de la gare Saint-Sauveur à Lille, accueillera les 11 et 12 septembre prochains la première édition du Festival des livres d'en haut, centré sur la bande dessinée, la jeunesse et l'illustration à l'occasion de cet essai.

« 7 librairies lilloises sont associées physiquement et intellectuellement sur cette initiative », nous explique Frédéric Beauvisage (Librairie Cap Nord, Arras), président de l'association Libr'Aire, « et seront force de propositions pour les animations et invitations d'auteurs du festival ».

Pour animer le programme de cette édition inaugurale, Le Bateau Livre et La Lison, prendront en charge le pôle jeunesse, Manga No Yume et Manga Dokaze, le pôle manga, AstroCity Comic Shop, les comics, Bd + café, la bande dessinée, et enfin Les Quatre Chemins, l'illustration et l'image.

Plusieurs éditeurs ont manifesté leur intérêt pour la manifestation, notamment Actes Sud, L'école des loisirs, Sarbacane et La gouttière en jeunesse, et Ki-Oon pour le manga.

“Rendre au territoire ce qu'il nous a donné”

En plus des 7 enseignes, indique Frédéric Beauvisage, « Nolwenn Vandestien, déléguée de l'association Libr'Aire, et moi-même interviendrons sur le versant logistique, de l'arrière-boutique ». L'organisation de l'événement s'adaptera bien sûr aux conditions sanitaires, avec la possibilité d'investir l'espace extérieur autour du Bazaar St-So, soit plus de 3000 m2.

À l'intérieur du Bazaar, un espace partagé de coworking ouvert en 2020, environ 1000 m2 seront à la disposition des libraires participants, pour accueillir des expositions ou des rencontres avec des auteurs.

La mairie de Lille mais aussi la métropole devraient apporter un soutien logistique et financier au festival. « Moi qui ne suis pas lillois », nous indique Frédéric Beauvisage, « j'ai toujours été surpris que la capitale des Hauts-de-France n'ait pas de manifestation dédiée au livre ».

En cas de succès, le Festival des livres d'en haut serait étendu aux littératures, mais aussi aux libraires de la métropole. Dans un contexte « d'intérêt renouvelé pour le livre des citoyens confinés, la librairie indépendante locale dispose d'un bon argument », précise le libraire.

« La marge bénéficiaire que nous faisons sur le livre n'est pas extraordinaire, elle est souvent encore pire sur l'événementiel. Pour les libraires, il s'agit plutôt de rendre au territoire ce qu'il nous a donné. » Rendez-vous en septembre pour en profiter.

Photographie : le Bazaar St-So, à Lille, accueillera le Festival des livres d'en haut