9e édition de la #JDMF : ouverture des dépôts de manuscrits le 1er mai 

Cette année est évidemment toute particulière. Comme le montrait l’enquête Harris Interactive, 1 français sur 10 saisi par le plaisir de l’écriture a commencé à rédiger un livre (roman, essai, poésie, biographie, journal, etc.) pendant le confinement.

L’effet s’est fait ressentir quelques mois après avec la saturation des services de manuscrits des éditeurs, submergés par les envois à tel point que Gallimard demandait le mois dernier aux auteurs de ne plus leur envoyer de livres.

Dans ces conditions, comment un auteur peut-il espérer être lu, évalué et finalement édité ? Tout simplement en participant à la Journée du Manuscrit comme de très nombreux auteurs l’ont fait depuis 8 ans.

Improbable ? Impossible ? Pauline Pucciano est une autrice qui réside en Martinique et qui écrit sous un pseudonyme. En 2016, elle participe à la Journée du Manuscrit et remporte le Grand Prix avec Titania 2.0. Grâce à ce prix, elle signe un contrat d’édition avec Magnard et le 21 août prochain elle sortira son prochain livre Paraddict chez Gallimard Jeunesse.

Pour participer, les auteurs ont jusqu’au 30 septembre pour déposer leur manuscrit, uniquement sur le site www.lajourneedumanuscrit.com.

Des extraits des livres seront publiés sur le site pour recueillir des commentaires et des votes qui seront pris en compte par le jury.

Tous les livres seront publiés le 24 octobre 2021 et le Jury qui attribuera 7 Prix – Nouvelles, Roman, Essai, Témoignage, Science Fiction, Poésie et Savoir – et le Grand Prix de la Journée du Manuscrit Francophone qui est doté d’un contrat d’édition de 10.000 euros (ou d’un chèque de 3500 €).

Le règlement est à consulter ci-dessous.