Oscars 2021 : Nomadland et The Father font recette

La cérémonie 2021 des Oscars a donné un aperçu des films qu'il nous sera peut-être donné de voir avec le relâchement des mesures sanitaires et, peut-être, la réouverture des cinémas.

Mais plusieurs films produits et diffusés par Netflix se sont fait remarquer par l'Académie des Oscars, notamment Ma Rainey's Black Bottom (Le Blues de Ma Rainey) de George C. Wolfe, sorti en 2020 sur la plateforme. Cette adaptation de la pièce d'August Wilson de 1982, signée par Ruben Santiago-Hudson, a été saluée par les Oscars des meilleurs costumes, maquillages et coiffures.

Le film Nomadland, réalisé par Chloe Zhao, apporte à cette dernière l'Oscar de la meilleure réalisatrice, remportant par ailleurs le très convoité Oscar du meilleur film. Le scénario est basé sur le livre Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century de Jessica Bruder, traduit en français aux éditions J'ai lu par Nathalie Peronny. Frances McDormand a par ailleurs obtenu l'Oscar de la meilleure actrice dans un rôle principal.

La première expérience de l'auteure britannique Emerald Fennell derrière la caméra, pour Promising Young Woman, dont elle signe aussi le scénario, est une réussite : elle a obtenu l'Oscar du meilleur scénario original au cours de la cérémonie...

Enfin, l'Académie des Oscars a récompensé le scénario de Florian Zeller et Christopher Hampton pour The Father, adapté de la pièce du premier, Le Père. Jouée pour la première fois en 2012, la pièce fut largement saluée, y compris à l'international. Elle raconte la lente descente d'André, 88 ans, dans les affres de l'âge et des pertes de mémoire, malgré les efforts de sa fille Anne. La pièce fait partie d'une trilogie, composée avec La Mère et Le Fils.

L'adaptation, que Zeller réalise lui-même (il n'avait qu'un court-métrage, Nos dernières frivolités (2008), à son actif), réunit à l'écran Anthony Hopkins et Olivia Colman, notamment. Anthony Hopkins, pour le rôle principal, a obtenu un Oscar du meilleur acteur...

Signalons que la pièce avait déjà été portée à l'écran en 2015, dans une adaptation libre de Philippe Le Guay, Floride, avec Jean Rochefort et Sandrine Kiberlain.

La ministre de la Culture adresse ses plus vives félicitations à Florian Zeller, Nicolas Becker et Alice Doyard qui ont été distingués par l’Académie des Oscars, lors de la 93e cérémonie des Oscars, ce dimanche 25 avril.

Florian Zeller a remporté l’Oscar du meilleur scénario adapté avec Christopher Hampton pour le film The father tiré de la pièce de théâtre éponyme dont il est l’auteur, légitimement primée à plusieurs reprises. Ce prix récompense la transposition à l’écran d’une épopée intimiste et troublante, sublimée par l’interprétation d’Anthony Hopkins, Oscar du meilleur acteur. Nicolas Becker a, lui, été récompensé par l'Oscar du meilleur son pour Sound of Metal, un film qui retrace la trajectoire d’un batteur de heavy metal qui perd progressivement l'ouïe. Le son est l’un des personnages de ce film et cette distinction célèbre l’immense maîtrise technique de Nicolas Becker. Enfin, Alice Doyard, co-réalisatrice et productrice du documentaire Colette, a reçu, avec Anthony Giacchino, l’Oscar du meilleur court métrage documentaire. Ce travail mémoriel fin et sensible suit la rencontre entre une jeune historienne du nord de la France et Colette Marin-Catherine, ancienne résistante de 92 ans qui tente de retracer le parcours de son frère Jean-Pierre, déporté en Allemagne à l’âge de 19 ans, au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ces prestigieuses récompenses internationales distinguent l’excellence de la création française grâce à la générosité et au talent fou de ces créateurs. – Roselyne Bachelot-Narquin

Photographie : Craig Piersma, CC BY-NC-ND 2.0