International Booker Prize : Diop et Vuillard toujours dans la course

Pour rappel, Diop et Vuillard sont en lice pour un de leurs ouvrages, traduit en anglais, à savoir, respectivement, Frère d'âme (Seuil, 2018) et La Guerre des pauvres (Actes Sud, 2019).

La nouvelle sélection du Prix Booker International 2021 :

At Night All Blood Is Black de David Diop, traduit du français par Anna Moschovakis (FSG)

The Dangers of Smoking in Bed de Mariana Enríquez, traduit de l'espagnol par Megan McDowell (Hogarth)

When We Cease to Understand the World de Benjamín Labatut, traduit de l'espagnol par Adrian Nathan West (NYRB)

The Employees d'Olga Ravn, traduit du danois par Martin Aitken (Lolli Editions)

In Memory of Memory de Maria Stepanova, traduit du russe par Sasha Dugdale (New Directions)

The War of the Poor d'Éric Vuillard, traduit du français par Mark Polizzotti (Other Press)

125 ouvrages ont été proposés pour cette édition 2021 de l'International Booker Prize.

L'année dernière, la récompense était revenue à Marieke Lucas Rijneveld pour The Discomfort of Evening (De avond is ongemak en version originale), traduit et publié au Royaume-Uni par Michele Hutchison pour Faber.

La récompense est dotée à hauteur de 50.000 £, à partager entre l'auteur ou l'autrice, et le traducteur ou la traductrice.

Le nom du lauréat ou de la lauréate sera connu le 2 juin prochain.

Photographie : David Diop (capture d'écran) et Éric Vuillard (Jean-Luc Bertini, CC BY SA 4.0)