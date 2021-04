Quatre soeurs découvrent un Harry Potter à 30.000 £

À les voir surgir régulièrement dans la presse, ces exemplaires de l’édition britannique de 1997 semblent se multiplier comme des pains. Pourtant, l’éditeur avait assuré qu’il n’en existait que 500, contenant les fautes typiques et identifiables.

Cette première édition peut être facilement identifiée grâce à deux erreurs typographiques. La quatrième de couverture est mal orthographiée : à la place de « philosopher's » — on peut lire « philospher’s ». Et à la page 53, dans une liste de matériels scolaires, on trouve deux fois la mention « 1 wand » (une baguette). De plus, le nom de l’auteure indiqué est « Joanne Rowling ».

Dernièrement, The Philosopher’s Stone est parti aux enchères pour 30.000 £ (34.000 €), quand un ancien fonctionnaire a découvert le trésor caché dans sa bibliothèque.

Feue maman, institutrice qui poussait à lire

Cette fois, quatre filles (en plein mois de March, un signe !) ont mis la main sur « un don du ciel », comme elle le désigne. Leur mère, ancienne institutrice, décédée d’un cancer en 2005, à l’âge de 44 ans, était passionnée par son métier, et la transmission du goût de la lecture. Elle avait rempli sa maison d’ouvrages, et pour ses enfants, lors d’une fête de l’école, avait acheté un ouvrage assez particulier.

CONFINEMENT: 75.000 £ avec Harry Potter

Voilà une vingtaine d’années, elle avait en effet mis la main sans le deviner sur l’un des fameux 500 exemplaires. Les filles l’ont identifié presque par hasard, en déplaçant les affaires de leur mère.

La maison d’enchère Hansons Auctioneers, dans le Staffordshire, sera chargée de la dispersion — l’estimation tourne entre 20 et 30.000 £. Mais selon la qualité de l’ouvrage, pourrait rapporter bien plus, indique le Daily Star.

« L’amour d’une mère dure éternellement, et ce cadeau inattendu à ses filles semble provenir du paradis », commentent, lyriques, les commissaires-priseurs. Après ces 16 années durant lesquelles l’ouvrage aura pris la poussière sur une étagère, il sera débattu par les Potterheads ce 5 mai…

Rappelons qu’en février dernier, toujours l’un de ces rares titres avait atteint 48.750 £ lors d’une vente opérée chez Lyon & Turnbull. Décidément…

Crédit photo : Unsplash