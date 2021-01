30.000 £ pour une première édition de Harry Potter

Ils n’étaient que 500 exemplaires originellement imprimés en 1997, quand Harry Potter fait ses premiers pas en librairie. Quasi un quart de siècle plus tard, un fonctionnaire retraité de 68 ans met la main sur un des ouvrages, qu’il avait offert en cadeau à ses enfants. N’ayant aucune idée de ce que pouvait valoir le roman, il tente sa chance, peu convaincu : les bambins avaient l’habitude de le laisser tomber dans leur bain.

Il se souvient pourtant qu’à la sortie de l’ouvrage, ce roman de littérature jeunesse, avec des créatures magiques et des sorciers, l’avait intrigué. Ses personnages, le scénario : tout concourrait à susciter l’intérêt.

Avec un fils de sept ans et une fille de quatre, à l’époque, la cérémonie était instaurée : un chapitre, chaque soir, avant d’aller se coucher. Mais rapidement les enfants ont décidé qu’ils prendraient leur lecture en main, et s’aventureraient dans le monde de Potter par eux-mêmes.

Pour ces 500 volumes publiés par Bloomsbury, les choses sont plus spéciales encore : 300 d’entre eux partirent dans des écoles et bibliothèques, et 200 autres furent commercialisés en librairie. Trouver l’un de ces titres relève du miracle.

Potter fait vibrer les enchères

L’acheteur aura déboursé 30.000 £ pour accéder au sésame — soit son estimation maximale. La maison Hansons Auctioneers n’en est pas à son coup d’essai en la matière : au cours des 18 derniers mois, elle a débusqué trois de ces volumes, partis entre 17.500 et 68.000 £ pour le mieux conservé. Jim Spencer, responsable livre, souligne cependant à quel point ils demeurent rares, et d’autant plus précieux.

ENCHÈRES: 135.000 € pour un manuscrit unique de Rowling

« Son propriétaire avait involontairement acheté une première édition, destinée, des années plus tard, à valoir des milliers de livres sterling. C’est charmant pour la famille : ils n’avaient aucune idée de ce que leur bibliothèque puisse contenir quelque chose d’aussi spécial, jusqu’à présent », indique-t-il.

Le record reste à battre, et les dernières ventes font tout de même tourner la tête : en décembre dernier, une édition originale avait été estimée entre 50 et 60.000 £ par Hansons Auctioneers.

Avis, avis, la première édition peut être facilement identifiée grâce à deux erreurs typographiques. La quatrième de couverture est mal orthographiée : à la place de « philosopher's » — on peut lire « philospher’s ». Et à la page 53, dans une liste de matériels scolaires, on trouve deux fois la mention «1 wand » (une baguette). De plus, le nom de l’auteure indiqué est « Joanne Rowling ».