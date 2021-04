La fabrique de la bande dessinée organisée par la BnF 

Au programme de cette journée autour de la BD :

15h – 16h30, Masterclasse avec Jul’ Maroh.

Après Le Bleu est une couleur chaude (2010), qui a connu un succès international et a été adapté au cinéma par Abdellatif Kechiche sous le titre La Vie d’Adèle, Jul’ Maroh a publié en 2020, aux éditions américaines DC Comics, le roman graphique You brought me the ocean, en collaboration avec Alex Sanchez, puis a récemment raconté la lutte antinucléaire des femmes de Plogoff à la fin des années 1970 avec une bande dessinée parue dans le premier numéro de la revue féministe La Déferlante.

16h30 – 17h45, Remise des prix aux lauréats du concours « Patrimoine et bande dessinée »

Ce concours, organisé par la BnF du 1er décembre 2020 au 28 février 2021, invitait les internautes à créer des mèmes, des comics trips ou des planches de bande dessinée avec l’application BDnF. Deux prix sont décernés, un prix « tous publics » et un prix « publics scolaires », par un jury composé principalement d’auteurs de bandes dessinées - Gil Blondel, Youmgui Dumont, Raphaël Meyssan et Fanny Michaëlis - et d’enseignants.

18h30 – 19h30, Spectacle « Le Piano oriental », une lecture dessinée en musique

Créé après la sortie en 2016 du roman graphique de Zeina Abirached, le spectacle « Le Piano oriental » met en scène Stéphane Tsapis au piano et l’autrice-narratrice au dessin et à la lecture. Ils racontent, en musique, en mots et en images, le destin de ce piano d’exception qui permet à la fois de jouer la musique orientale à quarts de ton et la musique tempérée occidentale.

Comme en écho au cheminement d’Abdallah Kamanja et de son piano bilingue,

véritable trait d’union entre la musique occidentale et la musique orientale, la narratrice livre son propre tâtonnement entre ses deux langues maternelles, le français et l’arabe. Une histoire portée par l’alchimie poétique entre la

musique et l’image.

Toutes ces conférences sont à retrouver sur la chaîne Youtube de la BnF et sur son site internet.

BNF: Les femmes mises à l'honneur

La BD dans les collections de la BnF

De Töpffer, Gustave Doré ou Caran d’Ache à Pénélope Bagieu, Joann Sfar, Facbacaro ou Zep, en passant par les grands classiques comme Astérix, la BnF conserve près de 120 000 albums de BD, la plus importante collection du domaine franco-belge en Europe, depuis les premières histoires en images du XIXe siècle jusqu’aux romans graphiques contemporains.

À cela s’ajoutent les milliers de planches de BD présentes dans la presse, quotidiens, revues et magazines conservés dans ses collections. À l’occasion de l’année de la BD, la BnF et la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image (Cibdi) se sont associées pour mettre en ligne dans Gallica un corpus exceptionnel dédiée à la bande dessinée et à son histoire.

Des collections sont mises à la disposition du public à la fois sur place avec les salles François-Mitterrand et Richelieu (qui rouvrira ses portes en 2022). La BnF s’attache à mettre à disposition des lecteurs, en libre accès dans plusieurs salles de lecture, des classiques de la BD, des nouveautés et des ouvrages de référence...

Mais il est également possible de retrouver des ouvrages en ligne. La BnF et la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image (Cibdi) se sont associées pour mettre en ligne dans Gallica un vaste corpus dédiée à la bande dessinée : des origines aux publications de l’immédiat après-guerre, c’est un ensemble sans précédent, présentant un large panorama de l’histoire de la bande dessinée qui est désormais accessible dans Gallica.

Pour construire ce corpus, la Cité de la bande dessinée a versé dans Gallica plus de 6000 documents en haute définition, parmi lesquels certaines œuvres encore non entrées dans le domaine public, telles celles de Calvo (1892-1957), de Mat (1895-1982) ou d’Alain Saint-Ogan (1895-1974), avec l’accord des ayants droit.

Pour réaliser ces sélections, la BnF et la Cibdi ont travaillé en étroite collaboration avec Antoine Sausverd, spécialiste de l’histoire de la bande dessinée et auteur du blog Töpfferiana. C’est la première fois qu’un corpus construit dans Gallica réunit ainsi les expertises des institutions et d’un utilisateur passionné.

Les expositions virtuelles

La BD avant la BD. S’appuyant sur un précieux dossier iconographique, l’exposition présente les antécédents de la bande dessinée dans les enluminures du Moyen-Âge, le récit en séquences d’images du XIe au XVe siècle et les évolutions qui ont ensuite mené jusqu’à la bande dessinée.

Maître de la BD européenne. Berceau de la bande dessinée au XIXe siècle, l’Europe incarne aujourd’hui l’une des trois grandes traditions du récit graphique, aux côtés des comics américains et des mangas japonais. L’exposition virtuelle retrace l’histoire de la BD en Europe de ses origines à nos jours.

Vous retrouverez ces expositions ici.