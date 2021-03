Gallica : 8 millions de documents numérisés, et des femmes à l'honneur

Avec à ce jour 8 millions de documents accessibles gratuitement en ligne, Gallica est l’une des bibliothèques numériques les plus riches au monde : elle est non seulement la bibliothèque numérique de la BnF, mais aussi la plateforme de diffusion des collections de près de 400 partenaires, rappelle l'institution.

« Des centaines de milliers de livres, de journaux et de revues y sont accessibles gratuitement, ainsi que des dizaines de milliers de manuscrits, cartes et plans, estampes, affiches, photographies, partitions, enregistrements sonores, vidéos, objets — dont certains sont désormais numérisés en 3D », poursuit la BnF.

La Bibliothèque nationale de France revendique une hausse de 22 % des visites sur l'ensemble du site Gallica par rapport à 2019, pour atteindre un total de 18 millions. La croissance des visites atteint 70 % sur les blogs et sélections, dispositifs de médiation mis en place par la BnF autour de sa bibliothèque numérique.

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la BnF propose de découvrir l'œuvre de 8 femmes, sur Gallica.

Née en Pennsylvanie, Mary Cassatt manifeste très tôt le désir d’embrasser une carrière artistique. Elle commence à étudier à Philadelphie, avant de s’embarquer pour l’Europe en 1868, où elle se lie aux impressionnistes par l’intermédiaire d’Edgar Degas. À partir de 1880, et plus encore à partir de 1890 et la découverte de l’estampe japonaise, Mary Cassatt s’intéresse à la gravure, médium dans lequel elle excellera. C’est à l’aquatinte qu’elle réalise une série de dix gravures en couleurs, qu’elle retouche ensuite à la pointe sèche. Rares, et tout juste numérisées dans Gallica, ces œuvres d’une qualité exceptionnelle sont les vecteurs d’une image de la femme moderne, épanouie dans la maternité, que Cassatt, fervente militante en faveur de l’émancipation des femmes, s’attache à représenter.

6 mystérieuses photographies de l’atelier Nadar datées de 1891, c’est tout ce qui nous est parvenu de l’écuyère de la Belle Époque Sélika Lazevski. Sa tenue d’écuyère professionnelle laisse supposer qu’elle pratiquait la haute école, technique de dressage équestre avancée, encore très prestigieuse aujourd’hui. Ces documents font figure d’exceptions à une époque où les performers noirs n’étaient que très peu photographiés ou représentés comme des curiosités ethnographiques.

Restauré et numérisé depuis peu dans Gallica, le pendentif dit « de Catherine de Médicis » est un remarquable exemple de l’orfèvrerie de la Renaissance française. Par sa facture, la taille de l’émeraude, mais aussi par sa symbolique. La BnF conserve la lettre de commande de la main de la reine, qui souhaitait sûrement offrir ce bijou à son fils Charles IX pour Noël 1571. Catherine de Médicis y demande l’insertion de symboles de l’affection qu’elle porte à son fils et de la concorde qui les unit. Mais plus encore, ces signes font écho à la politique de conciliation prônée par la souveraine en ces temps de guerres de religion, témoignant ainsi de son immense investissement politique.

Exilée en France après la Révolution de 1917, Hélène Guertik est l’une des artistes issues des avant-gardes russes que recrute le pédagogue et éditeur Paul Faucher pour créer les célèbres Albums du Père Castor. Aux côtés de Faucher, pionnier de l’Éducation nouvelle, elle publie dix ouvrages qui se démarquent par leur modernité. Les livres élaborés par Faucher et Guertik, à la portée de toutes les bourses, deviennent des objets destinés à tous les enfants, dont ils cherchent à stimuler la curiosité et la créativité.

Ouvrage phare d’une nouvelle époque de la sensibilité, qui célèbre le génie allemand et réhabilite les vertus créatrices de l’imagination, l’essai De l’Allemagne de Madame de Staël annonce, à l’orée du XIXe siècle, le Romantisme à venir. Le livre devait paraître à Paris quand Napoléon le jugea contraire aux intérêts de la France. En octobre 1810, il renouvela la condamnation de Madame de Staël à l’exil et ordonna la destruction du tirage, dont ne subsistent plus que 4 exemplaires. Celui de la BnF, acquis en 1926, est celui qui avait été soumis à la censure pour examen.

Accusée d’avoir voulu se soustraire à une vie conjugale malheureuse en empoisonnant son époux, Marie Lafarge est condamnée en 1840 aux travaux forcés à perpétuité, avant d’être graciée peu avant sa mort, en 1852. Le procès de Marie Lafarge défraya la chronique et suscita de nombreuses réactions, de l’article de presse au plaidoyer en faveur du divorce, mais donna aussi lieu à l’écriture par l’accusée des Heures de prison, un journal intime d’une grande qualité littéraire, qui fut publié par la suite. L’affaire Lafarge aurait même inspiré Flaubert pour l’écriture de Madame Bovary...

En 1896, Nicole Girard-Mangin entame des études de médecine avant d’être admise à l’externat des hôpitaux de Paris en 1899. Elle s’intéressa particulièrement à la tuberculose, et la presse salua son Guide anti-tuberculeux (1913). Nicole Girard-Mangin fut la première (et seule) femme médecin envoyée sur le front en 1914 suite à un malentendu : le service de santé des armées croyait avoir affaire à un homme. Affectée par la suite à Verdun, son courage et son dévouement lui valurent, en 1916, d’accéder au grade de médecin aide-major, avant d’être nommée à la tête d’un hôpital-école. Première femme à faire carrière dans ce milieu alors particulièrement misogyne, elle s’engagea simultanément au côté des suffragettes, dont elle fut un fervent soutien.

Artiste, naturaliste, exploratrice, femme indépendante, Maria Sibylla Merian est une figure marquante des arts et des sciences. Passionnée par les insectes, de l’œuf au papillon, elle les étudie et les dessine. Séparée de son mari, elle part vivre à Amsterdam, puis au Surinam. Elle en revient en 1701, riche d’une documentation unique et inédite sur les insectes locaux, qu’elle fait paraître en 1705 sous le titre Metamorphosis insectorum Surinamensium. Elle en réalise le texte et les planches, qui font état de l’étendue de ses connaissances naturalistes, aussi remarquables que son talent artistique.

Photographie : Madame de Staël en 1812 par Vladimir Borovikovski, Sélika Lazevski par Nadar, vers 1875-1895