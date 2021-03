Emmanuel Macron : 4 semaines de confinement et écoles fermées

« Un an, où nous avons résisté et appris : nous avons tenu », indique le président, qui évoque humilité et détermination, pour présenter son point sur l’épidémie. Une organisation nouvelle pour les prochaines semaines, afin de s’organiser et « voir le bout du tunnel ».

Ce mois d’avril marquerait une nouvelle étape, décisive, et depuis le début 2021, « nous avons opté pour une réponse qui visait à lutter contre l’épidémie sans nous restreindre ». Trois principes auront guidé l’action du gouvernement, sécurité, équilibre, responsabilité et qui auront conduit à renforcer la stratégie menée.

Prenant le cas allemand, l’Italie, qui en est à son quatrième confinement, la France a gagné des jours d’enseignements pour les enfants, des journées de liberté, assure-t-il. « Croire en la responsabilité des Français, ça n’est jamais un pari. » La course à double sens, porte sur la vaccination d’un côté et la propagation du variant, « qui a fait apparaître une épidémie dans l’épidémie ». Avec un virus plus contagieux et plus meurtrier : 44 % des patients en réanimation ont aujourd’hui moins de 65 ans.

Les restrictions imposées dans une vingtaine de départements auront porté leurs fruits, mais « nous devons nous fixer pour les mois à venir un nouveau cap ». Sans céder à la panique ni au déni.

Pour les mois à venir, un effort nouveau sera à fournir – et le discours autant que les circonvolutions présidentielles auront été longs avant d’aboutir à la conclusion : les règles en vigueur dans les 19 départements seront étendues à tout le territoire, pour quatre semaines.

Le télétravail sera systématisé, les commerces fermés, selon la liste déjà définie dans les 19 départements. Le week-end de Pâques offrira une fenêtre pour se déplacer et s’exiler vers d’autres départements. En revanche, la fin des attestations est sonnée, mais les contrôles et sanctions seront renforcés, pour faire « le choix de la confiance ». Au-delà de 10 km de son domicile, l’attestation restera nécessaire toutefois.

BIBLIOTHÈQUES: ouvertes ou non, il fallait comprendre

En ces périodes de fêtes religieuses, il importe de faire attention, insiste le président, lors de rassemblements qui seraient les plus vecteurs de contagion.

Enfin, les écoles. La France fait partie « des rares pays » qui a opté pour une réouverture des écoles, « car nos enfants ont besoin d’apprendre, d’être ensemble ». Le virus circule dans les établissements scolaires, mais pas plus qu’ailleurs, « mais l’école n’est pas négociable ». Durant trois semaines, crèches, écoles, collèges et lycées seront fermés, avec une adaptation du calendrier scolaire.

Une nouvelle rentrée, donc, avec des dates adaptées et des jauges qui encadreront les nouvelles options envisagées. Freiner le virus et préserver l’avenir des enfants, deux notions au coeur de la déclaration présidentielle.

Tous les dispositifs actuellement en vigueur seront prolongés pour les entreprises et indépendants, afin de préserver l’activité économique.

Vacciner sera désormais la nouvelle riposte, pour soulager l’hôpital et 1700 centres ouverts sont à disposition, dès le 31 mars pour les plus de 70 ans, au 16 avril pour les plus de 60 ans et au 15 mai pour les plus de 50. Des équipes au sein de l’assurance maladie ont été mobilisées pour répondre aux appels et demandes de personnes éligibles à la vaccination. À partir de la mi-juin, les rendez-vous seront ouverts à tous — les professions les plus exposées seront prioritaires.

Objectif, d’ici à la fin de l’été : tous les citoyens de plus de 18 ans devront être vaccinés.

Les terrasses pourraient être rouvertes, selon un calendrier qui sera à établir d’ici la mi-mai, ainsi que les lieux de culture. « Nous avons tenu, nous avons appris, et nous nous sommes à chaque fois améliorés », reprend le président, qui appelle à la mobilisation « pour nos enfants. Le succès de ce mois d’avril et de notre stratégie dépend de notre volonté [pour] rebâtir ce chemin d’espoir ».