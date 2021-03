Les bibliothèques des départements confinés, ouvertes ou non ?

Seize départements dans un confinement aménagé, ainsi qu’un couvre-feu repoussé à 19 h pour toute la France, dès ce 20 mars, les mesures gouvernementales accordent un peu de liberté, sous couvert de contraintes. Jean Castex, équilibriste avéré, sera parvenu à faire peur tout en annonçant des conditions sanitaires plus flexibles — avec l’attestation.

Prêt... ou pas prêt ?

Selon l’Association des bibliothécaires de France, et plus spécifiquement la cellule Hauts-de-France, un nouvel arbitrage est toutefois intervenu dans le cadre de ce confinement. Ainsi, indiquait l’organisation « à l’issue de la réunion interministérielle qui s’est tenue ce soir, le Gouvernement vient de décider de maintenir l’ouverture au public des bibliothèques dans les 16 départements confinés ».

Selon le décret de ce 19 mars, rappelons que « tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 6 heures et 19 heures à l’exception des déplacements pour les motifs mentionnés au I et les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes ». Parmi les motifs, l’achat de produits essentiels, la livraison desdits produits, ou encore les promenades, sans restriction de temps, sur un périmètre de 10 km.

Or, le texte autorise également les « [d]éplacements pour se rendre dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance », rien n’explicite encore que les bibliothèques ont obtenu cette dérogation. Pour l'heure, donc, il ne stipule pas que les bibliothèques ont l'autorisation d'accueillir du public.

Pour exemple, dans la ville d’Édouard Philippe, on attend des précisions : « Les bibliothèques municipales du Havre sont ouvertes aujourd’hui. La bibliothèque Niemeyer est également ouverte demain [21 mars, Ndlr] jusqu’à 18 h. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons plus d’informations. »

Alice Bernard, présidente de l’ABF, jointe par ActuaLitté déplore un certain flou : « On pourrait imaginer que venir emprunter des livres ou des documents, serait inclus dans cette rédaction... Cependant, le décret d'hier paru aujourd'hui ne mentionne pas les ERP de type S (bibliothèques), qui peuvent donc rester ouverts comme avant, y compris dans les 16 départements faisant l'objet de mesures renforcées. »

Des réponses qui tardent, encore

De fait, la réunion de suivi Biblio-Covid du 19 mars, n’avait pas vocation à traiter ce sujet spécifiquement. Dans le cadre des échanges avec le Service du Livre et de la Lecture du ministère de la Culture et les associations, deux axes étaient à l’ordre du jour :

• les quarantaines, qu’il fallait remettre sur la table. Considérées comme lourdes et provoquant des troubles musculosquelettiques, l’ABF envisageait leur allégement, voire la suppression ;

• les animations et accueils de groupes, parce que l’interprétation du décret reste à cette heure fluctuante.

Pour autant, sur les deux sujets, le SLL n’a fourni aucune précision, toujours en attente des retours de la Cellule interministérielle de crise (CIC) sur ces questionnements. L’invité surprise fut ce confinement, comme suite aux déclarations de jean Castex. D’autant qu’avec l’introduction des librairies comme commerces essentiels, dans le décret de février, les bibliothécaires se demandaient légitimement sur quel pied danser.

Le directeur du SLL, Nicolas Georges a assuré à l’interassociation et aux DRAC, lors de cette réunion du 19 mars, que les bibliothèques resteraient ouvertes. Une position que confirmait Jérôme Belmon, chef du département des bibliothèques (DGMIC/SLL) au Ministère de la Culture et de la Communication. Mais dans le cas contraire, le click and collect aurait-il lieu ?

« L’ABF ne portait pas spécifiquement une demande d’ouverture — les arguments des uns et des autres plaident en faveur de l’ouverture ou de la fermeture, suivant les sensibilités. Mais au moins, nous avons demandé à être informés », reprend Alice Bernard. « Si l’on n’indique pas noir sur blanc que les bibliothèques ferment, alors restent-elles ouvertes ? Pour l’instant, cela implique que les préfets parviennent à interpréter le texte. » En l’état de sa publication, pas évident.

Les bibliothèques, mises de côté ?

Le sentiment général demeure : dès que l’on sort de l’univers marchand du livre, les acteurs ne bénéficient pas de cette appellation “essentiels”. L’absence des bibliothèques lors de l’audition du 10 février devant la Commission Culture au Sénat l’avait déjà montré. Seuls les auteurs, libraires et éditeurs étaient conviés à faire un point sur l'état de la chaîne du livre.

Il en allait de même avec le décret de février sur les librairies devenues essentielles : quid des établissements de prêt ? Une négligence, ou un désintérêt ?

L’un des derniers sujets portera sur les aides du Centre national du Livre, les fameuses subventions destinées à l’acquisition de livres auprès de librairies indépendantes. Et quand on parle de livres, attention : ceux imprimés uniquement. Les retards se multiplient, et si l’on a désormais le 1er avril en perspective, pour que le site du CNL présente les modalités d’accès, on attend depuis quelque temps désormais.

« Ce sera la logique du premier arrivé, premier servi, dans tous les cas. Le projet exclut d’ailleurs les petites bibliothèques et les établissements universitaires », indique Alice Bernard. Et pour cause, le temps administratif n’est pas extensible, et il fallait bien opérer des coupes pour rendre tout cela possible.

Un minima de 5000 € s’impose par ailleurs – à la condition sine qua non que les collectivités territoriales aient maintenu, voire augmenté, le budget d’acquisition d’ouvrages en 2020. Aucune subvention ne sera versée si le bilan fait état d’une diminution des montants alloués.

Crédit illustration : bibliothèque de l'Institut du monde arabe, ActuaLitté, CC BY SA 2.0