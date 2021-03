Île-de-France et Hauts-de-France : un confinement aménagé dès samedi

Tout d’abord, une mesure à rappeler : depuis le 25 février 2021, les librairies figurent dans la liste des commerces essentiels, conformément aux listes du décret n° 2021-217. Ce qui implique que, dans tous les cas, les libraires pourront accueillir du public. Un rappel précieux, quand on se souvient du désastre de mars 2020, d’une part, et de ce que la Région Île-de-France comptait quelque 935 librairies soit 3070 salariés, selon les données du CROCIS (Centre Régional d’Observation du Commerce, de l’Industrie et des Service). Paris, d’ailleurs, en recensait 704, faisant de la capitale la ville au plus important maillage d’établissements.

Pour autant, le phénomène de fragilisation de ces commerces, constaté entre 2007 et 2019 ne s'est pas amélioré avec la pandémie. Certes, la librairie de proximité a repris des parts de marché, sur d'autres secteurs de vente, mais la pandémie a tout de même fragilisé l'ensemble du commerce.

D’autant qu’entre la fin janvier et le début mars, les centres commerciaux ont également dû fermer, suivant leur superficie — avec des conséquences directes pour le groupe Furet du Nord/Decitre, dont quatorze des trente et un établissements étaient alors concernés. Reste que l'on attend toujours que les bibliothèques soient également déclarées essentielles...

Les choix difficiles pour la santé et les soignants

En compagnie d’Olivier Veran, ministre de la Santé, Jean Castex a donc présenté les mesures pour les territoires franciliens et des Hauts-de-France. Alors qu’un couvre-feu national imposé à 18 h sévit depuis bien longtemps (trop longtemps ?), avec quelques zones qui se sont vu imposer un confinement, les nouvelles dispositions se faisaient attendre.

ITALIE: un pays confiné, des librairies essentielles

Cette présentation, découlant du Conseil des ministres de mercredi, aura dont généré nombre de suppositions au terme de la journée. Direct, le Premier ministre fait part de l’inquiétude que la reprise des contaminations et de ce que se profile clairement une troisième vague. Tout cela à cause du variant britannique. Les arrivées en service de réanimation concerneraient par ailleurs des personnes plus jeunes que précédemment. « La situation se dégrade : notre responsabilité est telle qu’elle ne nous échappe pas. »

Les précédentes mesures, « qui n’étaient pas légères ni faciles » n’auront donc pas suffi, malgré « une stratégie territorialisée ». Le confinement le week-end appliqué dans les Alpes Maritimes et le Pas de Calais, n’a pas été suffisant.

16 départements concernés directement

« Face à l’accélération du virus et la pression sur nos services hospitaliers, nous devons mettre en œuvre des mesures plus exigeantes. » Les huit départements d’Île-de-France et les cinq des Hauts de France, seront donc concernés : 16 départements, avec de nouvelles mesures de freinage, pour quatre semaines, « freiner sans enfermer ». Mais nous n'allons donc pas vers un confinement aussi strict qu'en mars 2020.

Revendiquant une « approche pragmatique, proportionnée et territorialisée », adoptée avec le président de la République, le Premier ministre. Dans les 16 départements, les écoles resteront ouvertes, pour préserver le système éducatif, « aussi longtemps que ce sera possible ». Un assouplissement de l’activité sportive pour les mineurs est prévu, de même que celles en plein air.

Pour les commerces, comme en mars et novembre, seuls les biens de première nécessités, seront autorisés à la vente, mais « les libraires et les disquaires » expressément cités comptent parmi les autorisés.

Il sera possible de sortir de chez soi, sans aucune limitation de durée, mais avec une attestation, et dans un rayon de 10 km autour de chez soi. Les déplacements interrégionaux seront interdits sauf motifs impériaux ou d’ordre professionnel. Le couvre-feu sera adapté à 19, dès samedi prochain, pour tous les départements.

La vigilance sera accrue sur les lieux de travail : toutes les entreprises et les administrations en mesure devront metttre en oeuvre un télétravail de quatre jours sur cinq. Les salariés ayant le moindre symptôme sont invités à ne pas se rendre au travail. Autant de mesure qui viseront à restreindre la diffusion du virus, tout en se rapprochant des délais de vaccination – « c'est bien la campagne de vaccination qui va nous permettre de sortir de cette crise », poursuit Jean Castex.

Un exercice vertigineux, alors que le Premier ministre sera parvenu à ne pas employer une seule fois le terme de confinement...