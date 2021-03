Théaomai annonce sa collaboration avec le Bureau des Auteurs d'Editis

Service innovant du groupe Editis, le Bureau des auteurs permet aux entreprises et aux collectivités de solliciter facilement des auteurs pour intervenir sur leurs domaines d’expertise au cours d’événements, de séminaires ou de rendez-vous d’entreprise.

ECONOMIE: Editis ouvre le Bureau des auteurs

Théaomai, Plateforme web dédiée et accessible uniquement aux professionnels et acteurs du spectacle vivant, et le Bureau des auteurs proposent ainsi de faciliter la mise en relation des programmateurs. Avec plus de 200 auteurs (dont Marc Levy, Michel Bussi, Lisa Azuelos, Philippe Torreton, Marina Carrère d’Encausse…) issus des 50 maisons d’édition différentes du groupe Editis, l'offre s'est élargie.

« Tous sont prêts à animer des conférences et venir à la rencontre du public pour apporter du sens et partager leur expertise », indique le groupe.

Portés par l’objectif commun de renforcer la diffusion de l’offre culturelle et de soutenir le monde de la culture terriblement impacté, Théaomai et le Bureau des auteurs mettent ainsi en avant auprès des programmateurs plus de 400 thèmes d’interventions sur des sujets aussi variés que la littérature, l’environnement, la santé, l’histoire ou encore le management.

