PARTAGERLIRE : collecter des livres pour faire des lecteurs

Lancée en 2008 dans les deux librairies de Genève, en collaboration avec l’Hospice général de Genève, pour se joindre aux manifestations qui, dans de nombreux pays, célèbrent le 23 avril la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, cette opération a immédiatement remporté un vif succès. Dès l’année suivante, elle fut exportée vers toutes les librairies Payot de Suisse romande.

Cette année, la majeure partie de la collecte ira à la Fondation Almadanya en Tunisie, en faveur des centres culturels de Tataouine, Kairouan, Sousse, Le Kef, Mahdia, Jendouba et Siliana, ainsi qu’à plus de deux cent trente bibliothèques scolaires rurales en Tunisie.

Cette ONG y œuvre pour le développement via notamment l’accès gratuit à la culture et aux livres, la formation professionnelle et l’éducation des enfants des milieux défavorisés.

Le dixième restant ira au partenaire historique, l’Hospice général de Genève, qui redistribue les ouvrages aux œuvres d’entraide et aux bénéficiaires des aides sociales du canton, ainsi qu’aux bibliothèques partenaires du projet Un temps pour lire dans les hôpitaux romands, dont l’objectif est de (ré)introduire la lecture selon le principe du bookcrossing dans les établissements de soins, et d’offrir ainsi un moment d’évasion aux patients.

« PARTAGERLIRE 2021 se déroulera dans les treize librairies Payot, les sept magasins Nature & Découvertes et les cent nonante supermarchés Coop de Suisse romande (inclus Coop City, hors Coop dans les gares), en partenariat avec Transport Express Rodriguez, Brieger Emballages, AAA Archivage, Palexpo et Le Matin Dimanche, et, bien sûr, avec la généreuse complicité de tous les lecteurs et clients solidaires, que nous remercions de leur engagement fidèle et croissant en faveur de l’accès pour tous à la lecture », indiquent les librairies Payot.

SONT ACCEPTÉS :

livres, romans, BD, albums… tous les ouvrages en français ou langue étrangère en bon état. Les encyclopédies, dictionnaires ou guides parus il y a moins de cinq ans sont également admis.

NE SONT PAS ADMIS :

les ouvrages en mauvais état, déchirés, tâchés, au contenu obsolète, sectaire ou pornographique, ainsi que les revues et livres de clubs.

crédit photo : Fondation Almadanya