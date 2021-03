Livre Paris annule l'édition 2021 du salon

Face aux incertitudes des mois à venir, et compte tenu des mesures sanitaires en vigueur qui ne permettent pas d'organiser un événement public de cette ampleur dans des conditions satisfaisantes, le Syndicat national de l'Edition (SNE), en accord avec Reed Expositions France, a le regret d'annoncer l'annulation de l'édition 2021 de Livre Paris.

Livre Paris 2021, qui devait initialement se tenir en mars, avait d'abord fait l'objet d'un report à fin mai du fait de l'évolution de l'épidémie de covid-19.



La décision d'annuler le salon cette année a finalement été prise car il est apparu inenvisageable de mobiliser des milliers de personnes -exposants, éditeurs, auteurs, intervenants, collectivités et ministères, partenaires venant de plus de 50 pays- à une date ultérieure, à l'automne, encore très incertaine.



Les nombreux exposants qui avaient choisi de participer à l'édition 2021 seront remboursés des acomptes versés.



Nous tenons à exprimer nos remerciements à toutes celles et ceux qui, par leurs messages et leur engagement, ont exprimé jusqu'au bout leur soutien et leur attachement à voir Livre Paris se tenir cette année.



Le Syndicat national de l'édition tient à rappeler que, malgré cette annulation et en dépit des difficultés actuelles, la valorisation du livre et de la lecture se poursuit à travers de nombreuses autres actions. L'année 2022 proposera un nouvel événement, pour fêter tous les univers du livre

L’un des grands enjeux tournera désormais autour des finances du Syndicat national de l’édition, qui en annulant la manifestation vient de perdre un tiers de ses revenus annuels — ce qui s’ajoute à l’annulation de l’année passée.

Mise à jour 18h :

Le commissaire général de Livre Paris, qui officia pour sa première édition en 2017, vient d'écrire aux exposants pour faire part de sa « grande déception » à l'annonce de l'annulation. Un message qui s'accompagne d'un communiqué de Reed Expo France.

« Ainsi que nous vous l’avions annoncé, nous vous rembourserons l’intégralité des sommes que vous avez déjà versées à Reed Expositions France au titre de votre participation à l’édition 2021. Nous vous remercions par avance de bien vouloir communiquer par email à votre interlocuteur commercial au sein de notre équipe votre RIB afin que nous puissions procéder à votre remboursement dans les prochaines semaines. »