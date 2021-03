Lewis Trondheim dénonce l'incurie du ministère de la Culture

Il y a ceux qui refusèrent la Légion d’honneur — comme Thomas Piketty en 2015, ou Marcel Aymé, George Sand, ou Jean-Paul Sartre. Et puis, ces quatre autrices de bande dessinée qui avaient envoyé Fleur Pellerin sur les roses, avec cette récompense. « Le ministère doit se dire que les artistes doivent être assez cons et obnubilés par leur petit ego de merde que leur refiler un titre ça doit les flatter ? », lançait alors TanXXX. Avec elle, Julie Maroh, Aurélie Neyret et Chloé Cruchaudet… Bref, sale temps pour le ministère de la Culture, en cette année 2016.

Mais l’on évoquera également — à se demander si les auteurs de BD ont plus de conscience politique que ceux de littérature ? – le cas Wilfrid Lupano. Frank Riester devait lui attribuer le grade de chevalier des Arts et des Lettres. C’était en mai 2019, et l’auteur refusait d’accepter « la moindre distinction de la part d’un gouvernement qui, en tout point, me fait honte ? Car oui, il s’agit bien de honte ».

Et avec un certain sens de l’anticipation, et une ironie cinglante, il dénonçait le « refus dogmatique de faire payer aux grandes entreprises et aux plus grosses fortunes les impôts dont elles devraient s’acquitter ». Ou encore, les hôpitaux, dont la situation émeut Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, « alors que c’est bien votre gouvernement qui fait le plus de mal aux services de santé ».

Et certainement que des Albert Camus, Simone de Beauvoir ou Louis Aragon auraient applaudi cette démarche visant à offrir des décorations, comme si l’on était un arbre de Noël.

Mais des auteurs qui rendent leur tablier, expédiant la médaille en chocolat aux escoubilles, voilà qui est plus délectable encore. On se souviendra de l’écrivain italien Corrado Augias, qui en décembre dernier, avait déjà renvoyé sa Légion d’honneur à la face du gouvernement français. En cause, l’attribution de la médaille au président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, qui lors d’une visite d’État officielle avait reçu la grand-croix. Pour l’auteur et journaliste italien, il était impensable qu’Emmanuel Macron puisse accorder une telle récompense à un dirigeant « complice de criminels abominables », avait-il alors expliqué.

Lewis Trondheim s'inscrit dans cette même et digne lignée, toujours pour des motifs de politique publique. Et l'explique en vidéo.

Le ministère de l'Inculture

Trondheim, face caméra, tente alors une explication pédagogique, simple, à l’attention du ministère de Roselyne Bachelot. Une réaction qui découle des annonces faites par le ministère de la Culture, qui a ouvertement pris les créateurs pour des buses — à un moment, il faut savoir appeler un chat, un chat. En effet, la semaine passée, alors que les OGC étaient reçues par le Premier ministre, pour discuter des suites apportées au rapport Racine, les organisations d’auteurs pensaient, le lendemain, négocier lesdites avancées. « Au final, on a été pigeonné : les dés étaient pipés : quand Castex reçoit les OGC, sociétés privées qui se disent représentatives des auteurs — alors qu’elles ne sont tout simplement pas fondées en droit à le clamer — alors on comprend que tout sera fichu », résume-t-on à ActuaLitté.

À ce titre, Samantha Bailly avait dégainé une longue tribune, expliquant qu’elle démissionnait de toutes ses fonctions — présidence de la Ligue des auteurs professionnels, Conseil d’administration du CNL, etc. Le tout, en réaction à la médiocrité des annonces de Roselyne Bachelot, piétinant les attentes des artistes-auteurs.

Lewis Trondheim résume : des experts, une mission, un rapport, signé par Bruno Racine, conseiller-maître à la Cour des comptes, et la perspective, enfin, pour les artistes auteurs, d’un statut. « Parce que les auteurs ne sont pas considérés comme des professionnels », note Trondheim. « On ne demande pas d’argent, on ne demande pas de vacances : on demande juste à ce que l’on ait un statut professionnel, de manière à pouvoir avoir les fruits de ce pour quoi on cotise. »

Et devant l’incurie du ministère de la Culture, le dessinateur, scénariste et éditeur, qui prévoit son départ à la retraite d’ici sept ans, décide d’un geste symbolique — d’autant plus significatif : rendre sa médaille de chevalier des Arts et Lettres attribuée en 2005, juste avant de recevoir le grand prix de la ville d’Angoulême en 2006.

Pour répondre au fait que « les auteurs soient saignés à blanc par ce gouvernement », Lewis Trondheim verse dans l’horreur et se taillant les veines au cutter, verse quelques gouttes de sang sur ladite médaille. Et signe une feuille : « Pas mon ministère » pour accompagner la décoration, renvoyée dans un pli qu’il adresse au ministère de l’Inculture.

Reste alors à comprendre comment le Service du Livre et de la lecture a pu si mal conseiller le ministère de la Culture sur la marche à suivre – notamment en refusant l'idée d'élections syndicales aboutissant à une véritable représentativité des artistes-auteurs. Oui, comment ?