Le ministère de la Culture veut-il soumettre les prix littéraires à l'impôt ?

Rares sont les prix littéraires aimablement dotés – le Prix Jean Freustié offre 25.000 €, celui de la Fondation Jan Michalski propose plus de 50.000 CHF… De nombreux autres, une vingtaine, affichent des dotations autour de 10.000 €, quand celui Prince-Pierre-de Monaco verse 25.000 €, et ainsi de suite. Des 5000 francs-or du Goncourt de 1903 aux dernières créations contemporaines, quelque 214 prix littéraires de la francophonie cumuleraient plus de 1,4 million € de dotations dans leur ensemble.

N’oublions pas le prix Nobel de littérature, qui en 20 ans, a couronné trois Français — Gao Xingjian, Le Clézio et Patrick Modiano en 2000, 2008 et 2014. Fleur Pellerin, elle, ne l’oubliera jamais.

Décret et revenus, bienvenue en 2021

Tout allait pour le mieux dans le monde des prix, jusqu’à la publication du décret 2020-1095 du 28 août 2020, qui concernait « la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs ». En effet, ce dernier a introduit quelques modifications dans le Code de la sécurité sociale notamment ses articles R. 382-2 et L. 382-14. De nouvelles activités sont en effet entrées dans le champ des revenus désormais soumis à l’impôt, dont « la remise d’un prix ou d’une récompense pour son œuvre ».

D’ailleurs, le décret pointe qu’est aussi soumis aux mêmes évolutions le travail « de sélection ou de présélection en vue de l’attribution d’un prix ou d’une récompense à un artiste-auteur pour une ou plusieurs de ses œuvres » (voir les items 7 et 8 de R. 382-1-1). En somme – et c'est le cas de le dire –, toute somme perçue à travers un prix littéraire, jusqu'à lors éxonérée d'impôts, est à présent imposable. Mais qui est au courant ?

Manifestement, peu d'éditeurs, moins d'auteurs encore – et moins encore les organismes qui remettent ces prix dotés avaient été informés de cette nouvelle perspective fiscale. Et pour cause, elle résulte d'un fameux marasme orchestré au sein du ministère de la Culture.

Et alors, concrètement ?

En effet, un léger problème se pose. Les sommes, en vertu du Code général des Impôts, perçues dans le cadre du Prix Nobel (de littérature ou les autres) ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu, selon l’article 92 A du CGI. Il en allait de même pour les dotations « perçues dans le cadre de l’attribution de récompenses internationales de niveau équivalent au prix Nobel dans les domaines littéraire, artistique ou scientifique dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ».

Et plus largement encore, explique le Trésor public, « la doctrine administrative exonère d’impôt sur le revenu les prix nationaux ou européens reçus par les écrivains, artistes et scientifiques à condition de récompenser un ouvrage ou l’ensemble d’une œuvre à caractère littéraire, scientifique ou artistique, d’être décernés par un jury indépendant et d’être attribués depuis au moins trois ans ». Mais alors quid ?

Comprenons bien : il existe deux droits indépendants l’un de l’autre, « le droit social ne s’impose pas au droit fiscal, heureusement ici ! car la rédaction approximative du ministère de la culture malgré les alertes syndicales en amont sur la rédaction du décret introduit une confusion qui risque fort d’être préjudiciable aux artistes-auteurs », fulmine Katerine Louineau, représentante du CAAP (Comité Pluridisciplinaire des Artistes-Auteurs et des Artistes-Autrices). Comment comprendre, en ce cas, le décret d’août 2020 ?

Simplement : il faut croire que les services du ministère ignoraient tout des textes du BOFIP, et plus spécifiquement des paragraphes 730, 740 et 750. Le premier indique bien que, « les prix académiques attribués aux écrivains, aux artistes, aux chercheurs, à titre de récompense, constituent normalement, tant en eux-mêmes que par leur incidence sur l'exploitation de l'œuvre, des recettes imposables ».

Le deuxième nuance : le prix Nobel n’est pas soumis « à l’impôt sur le revenu» . Le dernier, pour sa part, ouvre le champ des exceptions avec largesse : « Par ailleurs, ne sont pas pris en considération pour la détermination du revenu imposable, les prix nationaux et européens reçus par les écrivains, artistes et scientifiques […]. » Et ce, dès lors qu'ils remplissent les conditions cumulables évoquées plus haut : jury indépendant, récompense attribuée à un ouvrage ou l'ensemble d'une oeuvre, plus de trois ans d'existence.

Le ministère, sabre au clair

En réalité, le Code général des Impôts reste inchangé, et c’est donc à tort que le décret vise les prix comme des rémunérations cotisables, dans la mesure où elles ne sont pas imposables. Fabrice Benkimoun, sous-directeur des affaires financières et générales et maître de cérémonie des réunions de concertations entre les artistes-auteurs et la rue de Valois, s’est-il emmêlé les doigts dans le clavier en rédigeant le décret ?

Mieux : devant le Conseil d’État, il aurait défendu un texte que les Sages n’auraient pas dû laisser passer ? S’il revient au CE de voir le loup dans ce genre de cas de figure, on se souviendra que ce même CE avait ouvert grand la porte à ReLIRE, la numérisation des œuvres indisponibles. Heureusement, la Cour de justice de l'Union européenne rattrapera le coup. L’erreur est humaine, mais perseverare, tout de même…

Le problème du texte du décret réside en ce que certains penseront qu’ils doivent cotiser sur les prix reçus, et que les organisateurs, donc dotateurs, auraient également des cotisations à reverser à l’URSSAF Limousin — expérience que l’on ne souhaite à personne. Cela, du fait d’une méconnaissance du BOFIP.

Le ministère, sollicité sur ce point, n’a pas encore apporté de précisions sur ce qui a tout d’une négligence administrative. Pourtant, il est clair que le revenu non imposable échappe aux cotisations sociales : à ce titre, les prix littéraires n’étant pas soumis à l’impôt, leur présence dans le décret tient plutôt de l’aberration.

Quant à comprendre comment le sous-directeur des affaires financières et générales a pu passer à côté de cette évidence, plusieurs témoins en attestent, cela ressemblait à de l’entêtement. « Dès les premières concertations, au moment où les prix littéraires ont été pointés comme revenus, il lui a été signifié qu’ils n’étaient pas imposables. Donc devaient être exclus du champ du décret. »

Il semble qu'une circulaire soit à l'oeuvre pour préciser ces choses, mais en l'état, la rue de Valois envisage sans sourciller de mettre fin à un autre déclinaison de l'exception culturelle...

crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0