Selle-sphère et feuillage, un assemblage surréaliste d'objets fait Trésor national

Selle-sphère et feuillage, décrit soigneusement la Commission, se compose « principalement d'une selle, d'une sonnette de bicyclette, d'une petite sphère de bois, d'éléments en celluloïd, d'un livre sculpté en albâtre, de dragées, d'une photographie sous verre de la tour de Pise, d'un sablier couché, de feuillages et d'autres éléments végétaux ».

Cet assemblage hétéroclite, influencé par le ready made de Marcel Duchamp, s'inscrit dans l'exercice des « objets à fonctionnement symbolique ». Comprendre : un collage en trois dimensions associant différents objets selon leur charge symbolique, en se laissant porter par son inconscient pour en proposer une expression plus ou moins fidèle.

Ces objets surréalistes « prennent leur origine dans la “boule suspendue” d'Alberto Giacometti (1930-1931), qui rejoignit le mouvement de 1930 à 1935, constituée d'une sphère fendue suspendue par un fil et posée sur une forme en croissant au sein d'une cage et semblant pouvoir être actionnée, dont l'effet suggestif à connotation sexuelle a fasciné Breton et Dali », rappelle la Commission.

La sculpture de Breton « appartient à une petite série de cinq pièces, qui, outre le prototype de Giacometti, comporte aussi un “soulier et verre de lait” de Dali, les “éponges et bol de farine” de Gala Eluard, future épouse de Dali, et “une main gantée de rouge” de Valentine Hugo ».

Cet avis de la Commission intervient quelques jours après un appel au mécénat lancé par le ministère de la Culture pour l'acquisition d'un ensemble de manuscrits d'André Breton. Ce dernier réunit le Manifeste du surréalisme (juillet-août 1924), le Second Manifeste du surréalisme (1929), et ses épreuves corrigées, avec divers autres documents joints, reliure et emboîtage contemporain de G.-H. Mergher. Mais on y découvre aussi Poisson soluble (août-septembre 1924), et les manuscrits autographes préparatoires pour Poisson soluble, soit sept cahiers d'écolier (mars-mai 1924).

900.000 € sont nécessaires pour l'acquisition de l'ensemble par la Bibliothèque nationale de France.

Photographie : André Breton en 1924 (domaine public)