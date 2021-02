Enchères : près de 170 000 € pour un recueil de Paul Éluard illustré par Joan Miró  

Désignée comme « une bibliothèque des avant-gardes » par la maison de vente Christie’s, la collection Paul Destribats était dispersée pour la 3e fois du 2 au 4 février. Une vente très surréaliste donc, avec au programme René Char, Paul Éluard, Louis Aragon, Benjamin Péret, Man Ray, Tristan Tzara, ou encore André Breton.

La star de l’événement fut À toute épreuve, de Paul Éluard, publié par Gérald Cramer en 1958. Illustré parJoan Miró, le recueil était de plus présenté avec une suite des bois sur Chine gravés par l’artiste. Estimé entre 50.000 et 70.000 €, il a finalement été adjugé à 168.750 €.

ENCHERES : Buffon, Picasso et Apollinaire aux enchères le 9 mars

Ce n’est pas le seul ouvrage illustré par Miró à avoir connu un destin glorieux. Estimé à 20.000 €, Parler seul du poète Tristan Tzara, a ainsi finalement été vendu pour à 90.000 €. Notons tout de même le contre-exemple des Constellations. Le recueil d’André Breton, édité par Pierre Matisse en 1959, et accompagné par quatre gravures originales signées Miró s’est vendu à « seulement » 56 250 €, pour une estimation haute de 60 000 €.

Constellations - André Breton - Joan Miró

Autre lot très attendu, la Boîte alerte. Missives lascives, ready-made, de Duchamp et Breton. L’objet réunissait des lettres et enveloppes, un disque, des photographies et cartes postales, ainsi que « le couple de tabliers grivois ». Estimé entre 40.000 et 60.000 €, il est finalement parti pour 93.000 €.

Parmi les acheteurs présents, on notera la BnF, qui a acquis ce jeudi deux volumes de l’artiste Jean Dubuffet, un ouvrage du poète Ghérasim Luca et un livre des artistes Roberto Altmann et Pierre-Armand Gette.

Crédit photo : Christie's - À toute épreuve