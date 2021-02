Aux États-Unis, les ventes des librairies ont chuté de 28,3 % en 2020

La maison d’édition Leduc poursuit sa dynamique de diversification en accueillant début 2021 une nouvelle marque : Le Papier fait de la Résistance, maison de papeterie lyonnaise créée en 2013 par Nicolas Guillemot, et Paul et Pierre Marcadé. Marque de papeterie française et artisanale co-fondée par Nicolas Guillemot, Le Papier fait de la Résistance conçoit et fabrique des carnets hauts de gamme pour les amateurs d’écriture (ou les accros aux To Do List !) et de création.