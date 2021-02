Ouverture des bibliothèques publiques au Québec : les nouvelles mesures

Cette directive correspond à la phase 3 du Cadre de référence des bibliothèques publiques au temps de la COVID-19 mis à jour par l’ABPQ et le Réseau BIBLIO du Québec.

« Il s’agit d’une très bonne nouvelle pour assurer à tous les Québécois un meilleur accès à la lecture en ces temps difficiles en plus d’offrir aux usagers et aux familles un service plus fluide et rapide lors de leur passage à la bibliothèque », souligne Eve Lagacé, directrice générale de l’ABPQ.

Rappelons qu’il revient aux bibliothèques et aux municipalités de décider des mesures qui conviennent le mieux à leur réalité. Chacun est donc invité à communiquer directement avec sa bibliothèque locale ou à consulter son site web afin d’en savoir davantage sur les nouvelles procédures et les consignes mises en place pour assurer la sécurité de tous.

Des ressources aussi disponibles en ligne

L’ABPQ souhaite rappeler que plusieurs livres et services numériques sont disponibles en tout temps pour les citoyens abonnés à une bibliothèque publique. Entre autres, le service PRETNUMERIQUE.CA propose gratuitement à ses abonnés plus de 850.000 livres, la plateforme www.QuoiLire.ca permet d’obtenir des suggestions de lecture et la ressource www.InfoBiblio.ca répond à toute question concernant les ressources en ligne de chaque bibliothèque.

Sans oublier, finalement, www.heureduconte.ca, un site qui rassemble et met en valeur les heures du conte virtuelles se conformant à la loi sur le droit d’auteur.

crédit photo : Bibliothèque Saul-Bellow, Montréal, Charlotte Henard, CC BY SA 2.0