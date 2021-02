Fête du Livre de Bron 2021, une édition inédite en ligne du 10 au 28 mars

Dans le contexte actuel, l’équipe de la Fête du Livre de Bron est plus que jamais convaincue de la nécessité de donner la parole aux écrivains, aux intellectuels et aux artistes pour comprendre le temps présent et envisager le monde qui vient.

"Au milieu de l'hiver j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible"

(Albert Camus, Retour à Tipasa, 1937)

Même s'il manquera la chaleur humaine d'un festival habituel, les organisateurs sont certains que cette édition en ligne, organisée avec le plus d'exigence, d'inventivité et de plaisir possible, permettra à tous une belle échappée littéraire vers un invincible été.

Cette formule digitale du festival se basera sur la programmation qui avait été établie pour une édition en présentiel, autour d'un thème très actuel, Un invincible été (inspiré du mot de Camus) et des auteurs de grande notoriété comme Leïla Slimani, Hervé Le Tellier, Emmanuel Guibert, Charif Majdalani, Lola Lafon ou Bruno Latour, mais aussi de jeunes écrivains comme Guillaume Poix, Hugo Lindenberg, Victor Pouchet... et des auteurs-illustrateurs pour le jeune public : Marc Boutavant, Gaëtan Dorémus, Marine Schneider, Raphaële Frier...

La 35ème Fête du Livre de Bron se déploiera donc du 10 au 28 mars prochain avec une quarantaine d’invités et une grille de programmation faite de rendez-vous récurrents et d’extras, de rencontres interactives avec les auteurs, de discussions en live, de reportages, de performances et de spectacles.