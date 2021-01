Un livre à soi : la prochaine librairie des "Books by women"

« Après des déconvenues de la part de certains organismes de subventions et de prêt, nous avons lancé une campagne de financement participatif afin de pallier à certains manques. Nous sommes 2 libraires passionnées, convaincues que ce projet aboutira en un magnifique lieu, et de la nécessité de "repeupler" le territoire de librairies. Nous mettrons en place également dès l'ouverture un site marchand avec envoi à domicile, et nous ferons du conseil personnalisé par mail ou téléphone si vous souhaitez nous soutenir à distance. Nous savons qu'aujourd'hui vous êtes sans cesse sollicité.e.s et le comprenons. C'est pourquoi si vous ne pouvez pas participer financièrement, un simple partage est déjà énorme pour nous. »

A ce jour, le local est loué, l’entreprise est créée, le prêt bancaire est lancé, mais il est nécessaire de compléter le stock de la librairie (8000€), développer la papeterie et l'offre de jeux/jouets, (5000 €), mais également obtenir un meilleur matériel d’accueil pour les rencontres littéraires et les ateliers jeunesse (500€).

Et si la somme est dépassée, chaque palier de 1200€ constituera un loyer d’avance et donc de quoi souffler un peu et aider la trésorerie de la librairie.

Et pour contribuer à la naissance de Un livre à soi, c’est ici !