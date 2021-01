1,3 million de livres offerts aux écoles : IoLeggoPerche, rendez-vous national

Comme l’indique l’AIE, trois cent mille livres ont été donnés par les citoyens et les éditeurs (200.000 par les Italiens et 100.000 par les éditeurs), plus de 13.000 écoles ont été inscrites dans tout le territoire italien et plus de 2500 librairies ont participé. Les écoles maternelles (39 % des inscrits) et primaires (37 %) ont connu un pourcentage très élevé d’inscriptions par rapport aux écoles secondaires du premier niveau (17 %) et du second niveau (7 %).

”Un beau témoignage, le plus beau de ces mois”

Très satisfait, le président de l’AIE, Ricardo Franco Levi, souligne l’affection des Italiens pour la lecture et pour cette initiative : « Plus d’un 1,3 million de livres donnés aux écoles en cinq éditions est un chiffre impressionnant. Il est extraordinaire que cette année, environ un Italien sur 300 ait quitté sa maison, dans les zones orange et jaunes [selon le système établi pendant le confinement italien] de notre pays, et avec l’autocertification dans les zones rouges, pour faire don d’un livre aux bibliothèques scolaires. »

Et d'ajouter : « L’acte de donner un livre à une école est désormais ressenti comme un devoir civique par de nombreux citoyens qui considèrent la lecture comme un droit inaliénable pour nos enfants et nos adolescents. C’est un beau témoignage, le plus beau de ces mois, car il voit chacun de nous contribuer à la croissance du pays. »

Le Petit Prince, le titre plus demandé

Le communiqué de presse de l’AIE rapporte aussi les titres plus demandés : Le Petit Prince, suivi cette année de Les Couleurs des émotions d’Anna Llenas, L’Histoire d’une petite mouette et du chat qui lui a appris à voler de Luis Sepùlveda, Le Gruffalò de Julia Donaldson et, dans l’année de la célébration du centenaire de sa naissance, Gianni Rodari avec ses Fables au téléphone.

Une édition qui a vu la convergence des médias traditionnels (radio, télévision…) et des réseaux sociaux, pour diffuser les messages de la campagne. Les différents comptes sur les réseaux sociaux de #ioleggoperché ont généré un total de près de 4 500 000 vues, touchant plus de 5 millions de personnes sur Facebook, Instagram et Twitter.

Enfin, la contribution des éditeurs est sur le point de commencer, avec 100 000 nouveaux livres donnés aux bibliothèques scolaires. Les dossiers de contribution seront livrés au printemps 2021 aux bibliothèques, ainsi que ceux de l’édition 2019 qui n’ont pas pu être livrés en mars 2020, les écoles étant fermées à cause de l’épidémie de Covid-19.