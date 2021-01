Il aura marqué l’aventure du Furet du Nord : Jean Callens est décédé

Convaincu que la librairie doit-être aussi un lieu d’échange, il crée les premières rencontres-débats entre auteurs et lecteurs, ainsi que de multiples évènements autour du livre.

Plus qu’une librairie, le Furet du Nord devient aussi un centre culturel de la ville. Ardent défenseur de l’image régionale, il publie en 2000 un remarquable ouvrage Mille ans d’Histoire dans le Nord–Pas-de-Calais et en Picardie.

« Jean Callens restera à jamais associé à l’origine de la construction de ce qui fait le Furet du Nord aujourd’hui », conclut Pierre Coursières, président du groupe Furet/Decitre.

Entre livres et médias

Après avoir consacré son début de carrière à l’enseignement, Jean Callens rejoint son frère Paul au milieu des années soixante, et participe durant 27 ans à l’aventure humaine et économique du Furet du Nord à Lille.

Lors de cette période faste des « 30 glorieuses », il contribue à l’expansion de l’entreprise et pose les bases de la librairie moderne, notamment en créant le principe de l’animation culturelle en complément d’une activité commerciale. Il sera le porte-voix et ardent défenseur du livre en le mettant en scène lors des premières rencontres mémorables d’auteurs ou de grandes expositions thématiques.

Tous les grands auteurs du moment se souviennent de cette période. Il réunira au Furet la crème des dessinateurs de bandes dessinées (2 ans avant la création du festival d’Angoulême), ou encore les 6 grands prix littéraires de l’année 1974 le même jour sur la Grand-Place de Lille.

Retraité historien

En prenant sa retraite, il devient l’animateur d’une rubrique quotidienne sur l’antenne de Fréquence Nord (aujourd’hui France Bleu Nord) où il décline la grande Histoire de la région des Hauts de France, sa grande passion, en courtes chroniques radiophoniques qu’il publiera en 2000 sous le titre Mille ans d’Histoire dans le Nord–Pas-de-Calais et en Picardie. L'ouvrage rencontre un succès prolongé et sera réédité cinq fois. Pour lui « l’histoire de notre région est un formidable roman peuplé de personnages extraordinaires ».

Sa notoriété d’historien local et sa verve de conteur l’amènent à participer ensuite à l’émission Tout le monde descend sur France 3 Lille. On fait appel à lui pour la réalisation de plusieurs films sur l’histoire de la région : Des légendes et des hommes et Les Grandes Dates du siècle.

Pour la Revue Nord et Pays du Nord, il écrit de nombreux articles sur les livres concernant la région et ses auteurs.

En outre, son épouse belge l’amena à s’intéresser à la culture des plats pays au-delà de la frontière française. Il fit ainsi connaître à un public français certains auteurs de langue néerlandaise traduits en français. Il participa par ailleurs à débusquer de nouveaux talents littéraires européens en participant à plusieurs jurys littéraires comme celui de la Villa Marguerite Yourcenar au Mont-Noir.

De toutes ses vies, nous retiendrons son engagement pour la culture, le livre et les auteurs, sa riche contribution à l’histoire locale, son combat pour redorer le blason de toute une région, mais aussi ce besoin constant de transmettre les mille histoires et anecdotes qu’il aimait partager avec enthousiasme et persuasion auprès du grand public et dans son cercle privé et familial.

Jean Callens est décédé à Gand (Belgique) ce mardi 5 janvier 2021 à l’âge de 93 ans.