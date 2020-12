Le Marché des Droits du FIBD d'Angoulême s'installe en ligne

Le Marché des Droits (MID) du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême ne pourra de toute évidence pas, en janvier 2021, se tenir sous sa forme habituelle. Aussi, le FIBD tient à proposer une alternative aux professionnels « en mettant à disposition gratuitement une plateforme en ligne de networking, ouverte du 27 janvier au 27 juin 2021, trait d'union entre les temps du Festival repensé en diptyque ».

Au programme de cette plateforme :

Consultation guidée des catalogues de droits pour les acquéreurs

Création de catalogues en ligne pour les vendeurs de droits

Messagerie privée pour mise en relation entre professionnels

Accès au programme de conférences en ligne (live et replay)

Accès aux contenus exclusifs : vidéos, news BtoB, études de marché

Plusieurs conférences seront par ailleurs diffusées en direct, puis accessibles pour un visionnage ultérieur.

Mercredi 27 janvier

14h (heure d'Angoulême) — en partenariat avec le BIEF

Webinaire international d'ouverture sur les marchés Bande Dessinées en France et dans le monde.

Le matin outre-Atlantique, l'après-midi en Europe, le soir en Asie, des professionnels de 3 continents se réunissent en live pour livrer une analyse de leurs marchés Bande Dessinées respectifs en 2020.

Territoires invités : Allemagne, Canada, France, Hong-Kong, Italie, USA

Jeudi 28 janvier

14h (heure d'Angoulême) — en partenariat avec GfK

Présentation du bilan annuel du marché Bande Dessinée français et analyse des tendances de demain.

L'institut GfK et les équipes du Festival International de la Bande Dessinée coproduisent une présentation de marché, un retour sur l'année 2020 pour se projeter vers l'avenir.

16h (heure d'Angoulême) — en partenariat avec Europe Comics

Le virage du numérique en Bande Dessinée : les effets de la pandémie et les perspectives sur la création, la diffusion et la promotion.

Des professionnels européens et américains de la Bande Dessinée discuteront des solutions numériques utilisées dans leurs branches et marchés respectifs. Ils pourront dresser un état des lieux et esquisser des perspectives pour le monde post-pandémique. Table ronde modérée par Calvin Reid (Publishers Weekly).

Vendredi 29 janvier

11h (heure d'Angoulême) — en partenariat avec EUDICOM

Présentation d'une étude paneuropéenne sur la distribution des e-comics en Europe.

Des représentants du consortium EUDICOM ainsi que de la Commission européenne présenteront les activités du projet EUDICOM pour les 18 prochains mois et sont heureux de partager les résultats de la première étude paneuropéenne sur l'état de la distribution des e-comics en Europe. Les partenaires d'EUDICOM sont Izneo, Italian Association of Book publishers (IT), Spanish Association of Book Publishers (SP), Polish association of comics (PL), Federation of European Publishers (BE).

Par ailleurs, l'Ambassade du Canada en France, en partenariat avec Québec BD et l'Association nationale des éditeurs de livres - Québec Édition, proposera des contenus exclusifs et une délégation d'une vingtaine d'éditeurs canadiens, francophones comme anglophones, sera présente sur la plateforme.

Les inscriptions sont dès à présent ouvertes à tous vendeurs ou acquéreurs de droits (éditeurs étrangers, producteurs, scouts et agents...). Elles s'effectuent à cette adresse.

