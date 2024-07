Centre-ville de Vitré déserté : une librairie menace de fermer

À l’origine de cette cagnotte, un constat quelque peu alarmant : « Le centre-ville se meurt à petit feu ». Riche d’un cœur de ville historique, le libraire déplore un lieu propice à la balade au détriment du lèche-vitrine. Une problématique qui profite aux achats à l’extérieur de la ville, qui se développe de plus en plus, ou en ligne.

« La fréquentation est en baisse continue depuis plus d’un an et demi » constate Josig Arnal. Installée à Vitré depuis 7 ans, la librairie a connu le creux du Covid, avant de subir le joug de l’inflation et le désintérêt progressif de la clientèle.

Couplé à une hausse des charges, les finances fragiles de l’établissement ne suivent plus, l’obligeant à envisager une fermeture définitive en septembre 2024.

Intérieur de la librairie Bulles et Jeunesse

Le malheur des uns... fait le bonheur des autres

Conséquence directe de la baisse de son CA, le libraire a dû repousser « bon nombre de factures auprès des fournisseurs », l’empêchant ainsi de renouveler son offre, toujours au grand bonheur des commerces extérieurs et des plateformes de ventes en ligne... Un cercle vicieux qui dure depuis Noël dernier.

Mais ce n’est pas la première fois que le centre-ville de Vitré connait ce type de situation. À quelques pas de la librairie, le magasin de jouets Ange et Lulu a lui aussi fermé ses portes en février 2024 pour des raisons similaires. La série noire de fermetures a continué de sévir à Vitré, voyant son centre-ville se séparer du primeur Fraic’Heure, et la boutique de produits cosmétiques bretons et artisanaux Ma Kibell, ce mois de juillet 2024.

Dans une interview accordée à Actu Bretagne, Josig Arnal pointe du doigt l’ouverture d’un cinéma en périphérie, loin du centre-ville. « Au lieu de venir dans le centre pour boire un coup ou autre avant la séance, les gens prennent leur voiture pour aller au cinéma et c’est tout. »

Sauver le centre-ville de Vitré

Le responsable a jeté une première bouteille à la mer le jeudi 6 juin 2024, appelant les Vitréens et les Vitréennes à participer à une cagnotte en ligne, sur la plateforme Ulule. Dans toute la librairie et les rues de la ville, des QR codes sont disposés, invitant les passants à soutenir cette initiative de financement.

L’objectif de sa cagnotte en ligne est fixé à 25.000 €. « L’ensemble des fonds récoltés vont nous permettre de régler les traites en retard auprès des différents distributeurs, et régénérer notre trésorerie insuffisante aujourd’hui », détaille-t-il. Toutefois, l’argent récolté ne lui permettra pas de préserver l’emploi de sa salariée.

Grâce à un don total de 13.746 €, et à la mobilisation de la clientèle en librairie, le libraire a pu « faire rentrer quelques cartons de livres » dans sa boutique. Initialement, la cagnotte devait fermer en juillet.

Mais, face au manque de 10.000 €, le libraire joue les prolongations, insistant sur le fait que l’achat de livres en boutique et le don en ligne ne constituent pas la même trésorerie. « Il s'agit de deux axes distincts et complémentaires ! », conclut-il.

Pour soutenir la librairie Bulles et Jeunesse, cliquez ici.

Crédits image : librairie Bulles et Jeunesse

