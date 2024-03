Rechercher et écrire dans un autre pays : appel aux candidatures

Le programme MIRA, mis en place en 2023 par l'Institut français s'est ouvert aux artistes français ou étrangers résidents en France — depuis au moins cinq ans —, qui souhaitent effectuer ou approfondir une recherche de création dans un ou plusieurs pays pour une durée minimum d’un mois, en solo ou en duo, et dans toutes les disciplines artistiques.

Littérature, arts visuels et spectacle vivant sont représentés, ainsi que les métiers d'art, en 2024. Les projets doivent se dérouler entre août 2024 et juin 2025, à l'aide d'une bourse forfaitaire d’allocation de séjour, comprise entre 4000 et 6000 € selon les pays traversés et les durées prévues.

En littérature, différents types d'œuvres sont pris en compte, de la BD à l'essai, en passant par la fiction, la jeunesse, ou bien la poésie.

En 2023, 11 auteurs ont été sélectionnés dans le cadre du programme MIRA. Soit neuf romanciers : Corinne Atlan, Jean-Baptiste Bourgois, Isabelle Collombat, Bérengère Cournut, Ixchel Delaporte, Christophe Deroubaix, Bill François, Gauz, Sabyl Ghoussoub et Phoebe Hadjimarkos Clarke. Mais aussi deux auteurs de BD : Jean-Baptiste Bourgois et Jean-Louis Reiprich Mast.

Au total, toutes disciplines artistiques confondues, 38 lauréats ont pu bénéficier de bourses à destination de 21 pays, en Afrique, en Amérique du Nord et du Sud, Asie, en Europe, au Proche et au Moyen-Orient.

Ouvert depuis le 7 mars dernier, l'appel à candidatures est lancé jusqu'au 15 avril prochain. Il est possible de déposer un dossier à cette adresse.

Photographie : illustration, Willy Verhulst, CC BY-ND 2.0