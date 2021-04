Impression à la commande : le site EPAC et Copernics à l'arrêt

Un silence écrasant règne sur le site du Malesherbois, mais aussi autour de cet arrêt d'activité. Le groupe Editis, sans démentir les faits, indique qu'ils « n'appellent aucun commentaire » de sa part.

Pourtant, le volet Impression à la commande de sa filiale de distribution Interforum se trouve directement concerné par ce chômage technique. Le groupe Editis s'était en effet engagé dans un partenariat avec le groupe américain EPAC Systems, en 2017, pour mettre au point la solution Copernics.

Cette dernière, portée par Éric Lévy, alors PDG d'Interforum — parti en janvier 2020 —, et Nicolas Gonçalves, récemment nommé directeur adjoint aux opérations industrielles, avait pour objectif de faciliter l'approvisionnement des librairies en titres à faible tirage. Mais également de proposer une solution technique pour les best-sellers, en cas de réapprovisionnement rapide nécessaire.

À terme, Copernics devait aussi s'adresser aux auteurs autopubliés, en leur proposant une solution plus commune d'impression à la demande.

Un partenariat remis en cause ?

En 2018, Interforum se réjouissant du million d'ouvrages imprimés à l'aide de sa solution Copernics, mais, en interne, une autre analyse du partenariat est donnée. « Ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais », tranche-t-on. « Le contrat entre Editis et EPAC était pourri dès la signature. »

On se souviendra par ailleurs que François Lieutard, qui avait rejoint le groupe Editis en janvier dernier, prenait la direction des opérations industrielles. Cette dernière comptait notamment, expliquait Editis dans un communiqué, « répondre aux exigences élevées en termes de rapidité de livraison et de permettre la montée en puissance de Copernics, au service des éditeurs groupe et partenaires ». Or, depuis le 15 avril, François Lieutard est présenté comme co-directeur général d’Interforum-Editis, en plus de la fameuse direction. Et lui sont rattachées les équipes fabrication et supply chain. Mais de Copernics, il n’était plus question…

Les locaux du Malesherbois, qui appartenaient à Editis, ont été vendus à la société EPAC Systèmes, qui loue pour sa part les machines à son seul prestataire, Interforum. Depuis plusieurs jours, les salariés du site EPAC ont été placés en chômage technique, sans aucune information relative à cette décision ou à la reprise du travail.

Nous avons tenté de joindre le groupe américain EPAC Systems, sans succès.

Cette suspension d'activité du volet impression à la commande/demande d'Interforum et Editis ne devrait pas signifier l'abandon de ce dernier par le groupe éditorial français.

Au contraire, Michèle Benbunan, directrice générale d'Editis, pourrait en profiter pour changer purement et simplement de partenaire, en accélérant la fin des activités. On se souviendra en effet qu'elle avait considérablement travaillé à la mise en œuvre de l'impression à la demande pour le groupe Hachette, avec Lightning Source. Elle avait même dirigé la filiale française de cet autre groupe américain, entre 2011 et 2017...

Une certaine affinité qui pourrait guider la future stratégie du groupe, à n'en pas douter.

Photographie : Sylvain Leurent