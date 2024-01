Au Texas, la justice exonère les libraires du devoir de censure

En septembre 2023, le juge Alan D. Albright, du tribunal fédéral du district ouest du Texas, émettait une injonction préliminaire à l'égard du « Reader Act », signée par le gouverneur républicain Greg Abbott au mois de juin précédent.

Ce « Reader Act » devait entrer en vigueur le 1er septembre 2023, et contraindre les libraires de l'État à passer en revue et évaluer les livres publiés. L'objectif ? Détecter les « contenus sexuels » des ouvrages, puis les noter en fonction, afin de déterminer s'ils devaient être vendus, ou non, aux bibliothèques scolaires. Changés en censeurs de l'État, les vendeurs de livres étaient menacés, en cas de refus ou de mauvaise application, de mise à l'écart du marché scolaire.

Une plainte contre l'État

Deux librairies texanes, BookPeople d’Austin et Blue Willow Bookshop de Houston, accompagnées par l’Association des libraires américains, l’Association des éditeurs américains, la Guilde des auteurs et le Comic Book Legal Defense Fund, ont porté plainte contre l'État, s'inquiétant d'une législation qui irait à l'encontre du Premier amendement, lequel protège la liberté d'expression des citoyens.

Le juge Alan D. Albright avait suivi cette analyse, émettant ainsi une injonction préliminaire pour bloquer l'application de la loi, dans l'attente d'un jugement définitif.

En novembre dernier, le Texas répliquait, en appel. Il assurait avoir le pouvoir de réguler les contenus accessibles aux plus jeunes, soulignant que « les plaignants ne peuvent prétendre contester une loi étatique qui vise à protéger les enfants, en se basant sur un supposé droit lié au Premier amendement permettant de donner des contenus sexuellement explicites à des écoliers sans aucun avertissement sur leur teneur — et plus encore à l'aide de fonds publics ».

Le système de notation, selon l'avocat général texan, était clair et facile à mettre en application par les libraires et autres commerçants. « Fournir ces informations n'oblige pas un vendeur de livres à exprimer un jugement ou une opinion sur les critères instaurés par l'État ou sur le droit de présenter un ouvrage aux enfants. »

Sans foi ni loi ?

Ce 17 janvier, le juge Don Willett a confirmé en appel la décision de son collègue, notant que « les plaignants ont le droit de vendre des livres sans être contraints de porter le message préféré par l'État ». Par son système de notation obligatoire, le « Reader Act » irait bel et bien à l'encontre de la liberté d'expression des libraires, en les contraignant à suivre des critères établis par la puissance publique.

Si la loi entrait en vigueur, les plaignants subiraient « des pertes économiques et constitutionnelles ». Aussi l'injonction préliminaire reste-t-elle pertinente, dans l'attente d'un procès en bonne et due forme.

« Avec cette décision historique, la Cour a pris des mesures essentielles pour garantir la protection constitutionnelle de l'expression des auteurs, des libraires, des éditeurs et des lecteurs, et pour empêcher l'État de contraindre illégalement les citoyens à prendre parti », soulignent les plaignants. « C'est un grand jour pour les librairies, les lecteurs et la liberté d'expression. »

La décision intégrale est disponible ci-dessous.

