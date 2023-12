L'ouvrage controversé sur la Palestine trouve un nouvel éditeur

« Nous avons un accord sur les conditions commerciales avec Oneworld, en attente de finalisation retardée pour cause de vacances », nous explique La Fabrique. Elle nous révèle par ailleurs que Paul Chemla a récupéré les droits de sa traduction du titre, qui sera celle de la nouvelle édition. Date de publication prévue : le 10 mai 2024.

Oneworld expliquait à Ilan Pappé, fin novembre : « Nous avons reçu beaucoup d'intérêt de la part d'éditeurs français et je suis assez certain que nous aurons bientôt un nouvel accord en France. »

Le libraire du Pont du Jour, Patrick Bobulesco, qui avait donné alerte sur l'arrêt de commercialisation de l'ouvrage d'Ilan Pappé, s'en réjouit : « Un ouvrage essentiel pour comprendre les racines historiques de la situation en Palestine aujourd'hui. »

Une maison engagée pour la Palestine

La maison fondée par Eric Hazan il y a exactement 25 ans, grâce à la vente de Hazan éditions au groupe Hachette, a déjà publié deux titres d'Ilan Pappé. Plus, elle est le premier éditeur de l'Israélien en France : Les démons de la Nakbah : les libertés fondamentales dans l'université israélienne (trad. Marc-Ariel Friedemann), et La guerre de 1948 en Palestine : aux origines du conflit israélo-arabe (trad. Éric Hazan), respectivement publiés en 2004 et 2000.

L'équipe de La Fabrique nous rappelle en outre que « la question palestinienne occupe une place importante dans le catalogue. Le premier livre de l'histoire de la maison est par exemple Israël-Palestine : l'égalité ou rien (trad. Dominique Eddé), d'Edward Said. » Au sujet de ce titre en particulier : « Il est d'une grande importance, il fallait donc le publier, et le fait qu'il ait été retiré par Fayard a paradoxalement suscité un regain d'intérêt pour l'ouvrage. »

Après avoir appris l'arrêt de commercialisation de l'ouvrage d'Ilan Pappé, Patrick Bobulesco avait réagi auprès d'ActuaLitté : « Je suis choqué par la décision de retirer l'ouvrage du catalogue de vente, surtout dans un contexte où le besoin de savoir et d'information est plus crucial que jamais pour comprendre les événements actuels. » Et de développer : « C'est un mauvais signal envoyé, non seulement au grand public, mais aussi dans les milieux éditoriaux et universitaires. Elle suggère une pression croissante pour limiter l'expression de voix discordantes en France, ce qui est préoccupant pour la diversité des perspectives, comme la liberté académique. »

Eric Hazan, né de parents d'origine juive roumaine et égyptienne, n'a de son côté jamais caché son engagement en faveur de la cause palestinienne : en 2019, il est par exemple l'un des signataires d'une pétition, publiée sur Mediapart, appelant au boycott de l'Eurovision à Tel Aviv.

La Fabrique, à l'instar de son fondateur, est plus généralement une maison engagée à gauche. On se souviendra, pour exemple, que le 17 avril dernier, un agent littéraire qui représente la maison avait été interpellé à Londres, accusé rien de moins que de terrorisme. Sa faute ? Avoir participé à la manifestation du 24 mars pour protester contre le projet de réforme des retraites...

À la fin de 1947, la Palestine compte près de 2 millions d'habitants : un tiers de Juifs, deux tiers d'Arabes. La résolution 181 des Nations unies décide sa partition en deux États : l'un doit être presque exclusivement peuplé d'Arabes; dans l'autre, les Juifs seraient légèrement majoritaires. Un an plus tard, c'est un État à très forte majorité juive, Israël, qui occupe 78 % de la Palestine. Plus de 500 villages ont été rasés, de nombreuses villes ont presque entièrement perdu leur population arabe. Et 800.000 Arabes palestiniens originaires des territoires qui font désormais partie d'Israël peuplent des camps de réfugiés hors de ses frontières. A en croire l'historiographie israélienne traditionnelle, cette situation serait la résultante imprévisible, involontaire, des aléas d'un conflit armé : la première guerre israélo-arabe. Mais Ilan Pappé en donne ici une explication bien différente. À l'aide de documents d'archives, de journaux personnels, de témoignages directs, il reconstitue en détail ce qui s'est vraiment passé à la fin de 1947 et en 1948, ville par ville, village par village. Apparaît alors une entreprise délibérée, systématique, d'expulsion et de destruction: un "nettoyage ethnique" de la Palestine. En quelques mois, forts de leur supériorité militaire, de leur accord secret avec le roi de Jordanie, de la passivité complice des soldats britanniques et de l'impéritie de l'ONU, les dirigeants du mouvement sioniste ont organisé le "transfert", par la violence et l'intimidation, d'une population arabe plutôt pacifique, sans défense, abandonnée de tous. À la veille du soixantième anniversaire de la création de l'État d'Israël (Ndr : 14 mai 1948), ce livre passionnant vient rappeler que la résolution du problème des réfugiés doit être la pierre angulaire de toute tentative de paix dans la région. - Présentation du Nettoyage ethnique de la Palestine, d'Ilan Pappé, par les éditions Fayard.

Un historien sujet à controverse

Ilan Pappé s'inscrit dans le groupe des « nouveaux historiens », connu pour sa critique des politiques israéliennes envers les Palestiniens et pour sa réévaluation critique de l'histoire de la création de l'État d'Israël et du conflit israélo-arabe depuis les années 1980. Cette école adopte une approche sceptique et souvent controversée, remettant en question les récits historiques traditionnels israéliens de l'après-guerre.

Les nouveaux historiens, parmi lesquels figurent Benny Morris et Avi Shlaim, se concentrent sur la réinterprétation des archives, y compris celles déclassifiées par Israël, mettant en exergue des faits souvent ignorés ou minimisés, tels que les circonstances de la création d'Israël en 1948, le déplacement des Palestiniens et les stratégies des dirigeants sionistes et israéliens.

Les recherches d'Ilan Pappé, notamment sur les événements de Tantura en 1948 et son soutien au boycott des universités israéliennes, l'ont amené à s'exiler au Royaume-Uni en 2007, où il enseigne à Exeter. Ses positions antisionistes et son engagement dans le mouvement BDS lui ont par ailleurs valu de fortes critiques.

La Fabrique, spécialisée dans l'histoire, la philosophie et la politique, c'est pas loin de 300 ouvrages publiés, signées de plumes controversées comme la militante décoloniale, Houria Bouteldja ou l'Américain Norman Finkelstein, mais aussi les plus renommés Jacques Rancière ou le journaliste littéraire Arnaud Viviant.

Crédits photo : Fjmustak (CC BY-SA 4.0)