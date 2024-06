Marché de la poésie : une tribune pour la venue des poètes palestiniens

Poètes.ses palestinien.nes au Marché de la poésie 2025,

L’épine du monde doit parler !



« La Palestine est une arête plantée dans la gorge du monde. Personne ne parviendra à l’avaler. » Elias Sanbar



1er juin 2024. Moins d’une semaine après les bombardements israéliens sur les tentes abritant les réfugiés de Rafah et après 7 mois de pilonnages incessants sur la bande de Gaza qui ont fait plus de 35000 morts, le grand poète Abdellatif Laâbi, coordinateur et traducteur d’une anthologie dédiée à la poésie palestinienne, révèle via sa page Facebook ses échanges avec les organisateurs du Marché de la Poésie, événement majeur du secteur qui se tient depuis 40 ans, place Saint-Sulpice à Paris.

Nous y apprenons que depuis 2022, en vue de l’édition 2025, Le Marché de la Poésie prévoit de mettre à l’honneur les poètes.ses palestinien.nes, mais qu’au vu de la situation … préfère y renoncer afin que l’événement ne se transforme pas en « tribune politique ».

Cette décision a-t-elle été prise pour anticiper les éventuelles attentes, exprimées ou non, des partenaires et financeurs de la manifestation ?

Dans un paysage culturel français profondément altéré par les coups de boutoir répétés de l’extrême-droite, sous l’œil indifférent voire conciliant des gouvernements successifs, si ce revirement ne nous étonne guère, il n’en finit pourtant pas d’éprouver nos consciences.

D’abord la sidération face à l’injustice d’une décision éminemment politique consistant…. à esquiver le politique.

Puis la colère en lisant la teneur des explications avancées par les organisateurs.

En effet, pour légitimer leur décision, les organisateurs font diversion en réinventant les termes de l’accord initial. Ils introduisent l’idée d’une hypothétique rencontre entre poète.sses palestinien.nes et poètes.sses israélien.nes qui serait impossible en ces temps funestes. Or, dans les mails échangés, il n’a jamais été question d’une quelconque rencontre poétique bi-nationale : au Marché de la Poésie, le principe de la mise à l’honneur est axé autour d’UN pays. Ici, la Palestine… et la constellation vivante de ses poètes et poétesses.

Cela étant,

Nous, éditeur.rices, auteur.rices, traducteur.rices, libraires, bibliothécaires, lecteur.rices, exigeons que soit maintenue sans condition la venue initialement prévue des poètes.ses palestinien.nes pour l’édition 2025, dans la multiplicité de leurs voix, même les plus rugueuses, celles qui vitupèrent contre les confortables aveuglements, pères des grandes lâchetés…. et par cette revendication, nous reconduisons notre appel à un Cessez-le feu immédiat.

Nous, éditeur-rices, et directeur-rices de revue, rappelons aux organisateurs du Marché de la Poésie, qu’outre les financements publics, cet événement vit aussi de la location des stands pour lesquels nous versons plusieurs centaines d’euros chacun.e. En tant que structures indépendantes aux économies précaires, nous les adjurons de respecter toutes les voix poétiques, surtout les plus menacées de disparaître, sans quoi nous serons tenus de ne plus nous associer à cet événement, auquel nous sommes pourtant fortement attachés.

Nous, auteur-trices, traducteur.rices, rappelons aux organisateurs du Marché de la Poésie que c’est au nom de nos écrits que se tient cet événement. Il est inadmissible de tordre ainsi le bras de nos confrères et consoeurs palestinien.nes. Si cette décision devait être maintenue, nous exigeons que nos ouvrages soient retirés des stands, afin de ne plus les associer à cette entreprise de bâillonnement des voix poétiques palestiniennes.

Nous libraires, bibliothécaires, lecteur-rices, rappelons aux organisateurs que chaque année nous sommes les visiteur.euses du Marché de la Poésie. Nous ne pouvons concevoir que nos acquisitions de livres et de revues, se fassent dans le cadre d’un événement qui crache au visage meurtri des poètes.ses palestinien.nes qui endurent l’innommable. Nous boycotterons le Marché de la Poésie sans état d’âme.

Dans le sillage du poète palestinien assassiné en décembre 2023 par une bombe israélienne, Refaat Alareer, « si les poètes doivent mourir » gageons que le Marché de la poésie doit les honorer, non les réduire au silence.

Marché de la Poésie, soyez forts, soyez dignes !

Pour l’édition 2025, maintenez l’invitation des poètes palestinien.nes ! Battons-nous ensemble pour faire connaître et entendre leurs mots qui aujourd’hui, dans la nuit de la désinformation généralisée, deviennent nos boussoles éthiques ! Qu’au sein de cette tragédie meurtrière, elles et ils soient assuré.es de notre soutien sans faille.

Crédits image : Ömer Yıldız / unsplash