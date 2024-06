Grèce et Haïti au 41e Marché de la poésie

Ne perdons pas de vue, et surtout, le Marché de la Poésie lui-même, probablement le plus grand rassemblement en France, voire en Europe, dédié à l'édition de poésie. Il accueille près de 500 éditeurs et revues de poésie et de création littéraire, venant de France, de pays européens et d'autres continents, principalement francophones.

Sans prétention à l'exhaustivité, le Marché de la Poésie élargit son public grâce à la Périphérie du 41e Marché, proposée depuis dix-neuf ans cette année. Cet événement invite près de 200 poètes à rencontrer le public en Île-de-France, dans les Régions et en Europe.

Ainsi, le Marché de la Poésie est plus que jamais une vitrine essentielle pour de nombreuses maisons d'édition et revues. Au fil du temps, il s'est imposé comme l'événement incontournable et le plus grand rassemblement populaire en France pour la poésie contemporaine.

Ce sont près de 500 éditeurs et revues de poésie qui se retrouvent chaque année place Saint-Sulpice, avec quelques centaines de poètes et plus de 50 000 visiteurs. Une scène permet également d’assister à des rencontres, lectures, spectacles, tables rondes…

En 2024, le 41e Marché de la Poésie accueillera la Grèce en invitée d’honneur avec la présence d’une délégation de 10 poètes grecs d’aujourd’hui. James Noël, poète haïtien, sera le président d’honneur de cette nouvelle édition. Les États généraux permanents de la poésie seront consacrés à La traduction du poème.

Enfin, la Périphérie du Marché de la Poésie sera constituée d’une trentaine d’événements, du 14 mai au 30 juin 2024, permettant d’aller à la rencontre de différents publics en Régions, en Île-de-France ainsi qu’en Europe.