Morbihan : le Festival du Journal Intime revient en juin

Chaque année, à la fin juin, le Festival du Journal Intime offre deux jours de lectures, de propositions artistiques et de rencontres. Organisé en extérieur dans un verger de 3000 m², ce festival unique se déroule au cœur de Saint-Gildas de Rhuys, un village breton en bord de mer, situé dans le Morbihan. C'est le seul festival dédié exclusivement au journal intime.

Le festival est animé par une équipe dynamique composée de huit personnes et soutenue par une vingtaine de bénévoles. Ce projet de territoire mobilise l'ensemble du village, avec la participation d'associations locales et de commerçants.

Il poursuit un double objectif, à la fois culturel et pédagogique, visant à transmettre des valeurs de simplicité, de proximité, de mixité et de transmission. Porté par une association loi 1901 à but non lucratif, l’Association du Festival du Journal Intime, l'événement reflète un fort engagement sociétal en étant accessible à tous, sans distinction.

Au fil des ans, le festival a accueilli de nombreux invités prestigieux, tels que Pierre Arditi, Ariane Ascaride, Aure Atika, Sophia Aram, Marie-Christine Barrault, Sandrine Bonnaire, Anne Brochet, Cécile Brune, Jane Birkin, Camille Chamoux, Claire Chazal, Camille Cottin, Fanny Cottençon, Jean-Pierre Darroussin, Jean-Michel Djian, Blandine de Caunes, Jean-Pierre Guéno, Samir Guesmi, Daniel Herrero, Nora Hamzawi, Clotilde Hesme, Selena Hernandez, Gérard Holtz, Jean-Noël Jeanneney, Justine Lévy, Nicolas Maury, Muriel Mayette-Holtz, Laurent Natrella, Emmanuel Noblet, Erik Orsenna, Mazarine Pingeot, Denis Podalydès, Loik Peyron, Caroline Proust, Claude Sérillon, Jean Teulé, Erik Truffaz, Alex Vizorek et Michel Winock.

Durant le festival, plusieurs temps forts : plusieurs lectures d'extraits de journaux intimes sont prévues. Les visiteurs pourront découvrir les écrits intimes d'Hélène Berr, ainsi que ceux d'Alma Mahler accompagnés de musique. Le journal d'assises de Me Bonaggiunta, les récits de Pierre Loti et de Serpouhi Hovaghian, présentés en duo, enrichiront par ailleurs le programme.

Une conférence sera donnée par Jean-Noël Jeanneney qui explorera le Journal de guerre de Jean Zay, offrant des insights historiques et personnels sur cette figure importante.

En amont du festival, Fleur Bourrée organise des ateliers Mon journal graphique pour les élèves de CM1 et CM2 de l'école locale, leur permettant de s'initier à l'art du journal graphique. Pendant le festival, des ateliers ouverts à tous sont proposés : un atelier graphique et un atelier d'écriture dirigés respectivement par Fleur Bourrée et Camille Génié, offrant des méthodes créatives pour tenir un journal intime.

Ci-dessous, le programme complet :

Crédits photo : Festival du Journal Intime