L'arrivée du Mook en Italie et l'exploration de territoires

La maison d’édition Iperborea a été fondée à Milan dans les années 1980, en 1987 pour être précis, grâce à Emilia Lodigiani, dans le but de faire connaître la littérature d’Europe du Nord en Italie. Elle a été la première maison d’édition italienne à se spécialiser dans ce domaine.

Initialement orientée sur les pays scandinaves (Suède, Danemark, Norvège, Finlande), elle s’est ensuite étendue à la littérature balte, néerlandaise, canadienne et islandaise. Comme le souligne Beatrice Martelli, rédactrice de Iperborea, « à l’époque, cette littérature ne pouvait être trouvée en Italie que par le biais de traductions d’autres langues intermédiaires, comme l’anglais ou le français ».

De grands auteurs sont publiés par cette maison d’édition : rappelons au moins Selma Lagerlöf, la première femme lauréate du prix Nobel en 1909. Depuis 2015, de plus, Iperborea organise le festival I Boreali, dédié à la culture nordique, à Milan et dans différentes villes d’Italie.

Un “foyer” pour littérature nordique en Italie

Cette maison a récemment connu de nombreuses évolutions, sur le plan graphique, mais aussi en termes de projets d’édition. De maison d’édition spécialisée dans la fiction d’une zone géographique spécifique, elle s’est ouverte à la production de non-fictions et est peut-être l’une des premières maisons d’édition italiennes à avoir publié un Mook, dont la mode n’est pas aussi développée en Italie qu’en France.

2014 a vu un changement majeur dans la conception graphique qui, selon Beatrice, « a rendu les livres plus accessibles ».

En effet, les livres d’Iperborea se caractérisent par un format long et étroit, rappelant « les anciens guides de voyage et en même temps la taille d’une brique de terre cuite ». Et la métaphore est naturelle : il s’agit de « construire brique par brique une maison en Italie pour la littérature nordique ».

Ce format a toutefois posé quelques difficultés au départ, comme l’explique Pietro Biancardi dans une interview accordée à La Repubblica : « Un trait d’identité, aimé et détesté, que nous avons remis en question. Je pensais aussi que c’était en fait le format qui nuisait au confort de lecture. Les livres étaient difficiles à ouvrir et à feuilleter, les extrémités et les débuts de lignes tombaient dans le dos du livre ».

En effet, il a suffi d’améliorer la qualité du papier et des matériaux pour redonner une lisibilité agréable à ces jolis volumes rectangulaires.

Le travail du format graphique

Une révolution majeure a lieu en 2018 : pour la première fois, Iperborea décide de franchir ses frontières nordiques initiales et d’explorer le monde à travers un magazine, ou plutôt un hybride de livre et de magazine, The Passenger.

The Passenger est en effet défini par le site officiel de l’éditeur comme « un livre-magazine », donc, pourrait-on dire, un mook, qui rassemble des reportages journalistiques et littéraires, des enquêtes et de courts essais pour expliquer la vie contemporaine d’un pays.

« Du livre, on retient le soin éditorial, la profondeur de la vision, la qualité du contenu ; du magazine plutôt la fraîcheur, la mise en page, le format, la présence de la couleur et des photos », a souligné Pietro Biancardi, à La Stampa.

À travers ce mook on fait vite un tour du monde : « le premier a été consacré à l’Islande, puis nous sommes passés au Japon, au Portugal, à la Turquie, au Nigeria », rappelle Beatrice. Il existe également des numéros consacrés à des villes singulières, comme Naples et Paris.

Comme le souligne Beatrice, c’est le concept de voyage qui inspire cette série, mais « il ne s’agit pas de guides de voyage contenant des informations sur les restaurants et les hôtels. L’intention est de raconter la contemporanéité d’un pays, quels sont les phénomènes, quels sont les débats en cours ».

Ceci est mis en évidence par une conception graphique très forte, réalisée par le studio Tomo Tomo de Milan, originale pour chaque numéro. En outre, grâce à la collaboration avec Prospekt, chaque numéro accueille un projet photographique original, produit exclusivement pour The Passenger, par un photographe international envoyé spécialement dans le pays pour documenter les histoires les plus significatives.

The Passenger prend son envol…

Quant à la composition des textes (10 à 12 par numéro), « 60 % sont commandés par nous et environ 40 peuvent avoir déjà été publiés ailleurs », rappelle Beatrice. Il s’agit d’une publication bimestrielle avec six numéros annuels et un tirage de 10 000 exemplaires.

Depuis 2020, The Passenger est également disponible en anglais, distribué dans le monde entier grâce à une co-publication avec Europa Editions, la maison d’édition qui publie Elena Ferrante dans les pays anglophones, créés par les éditions e/o.

Le mook peut également être lu en espagnol, grâce à un accord avec GeoPlaneta, et en portugais, par l’intermédiaire de Âyiné Editora. En 2021 cette maison a entrepris une nouvelle aventure : une collaboration avec le journal en ligne Il Post pour créer une série qu’a à nouveau l’aspect d’un Mook : Cose spiegate bene (c’est-à-dire choses bien expliquées).

L’idée était la même que pour The Passenger : bien expliquer un contenu. De leur côté, les journalistes du Post ont voulu « donner un contenu tangible à un magazine en ligne », souligne Beatrice. Le premier numéro publié traite de la fabrication d’un livre, donc du monde de l’édition, le second des questions de genre, celui qui est actuellement en librairie traite des drogues, et le prochain, en novembre, parlera de justice.

Cette collaboration permet également à Il Post de fournir le contenu et de bénéficier de la relation avec les imprimeurs et les graphistes qui sont les mêmes que The Passenger, ainsi que de recevoir des conseils et des orientations sur la manière de transposer les textes en ligne dans une version imprimée.

Selon la définition de Beatrice, ce nouveau produit éditorial pourrait vraiment être considéré comme « un livre écrit par des journalistes avec un ton journalistique » : une sorte de Mook, en somme, mais sans le définir comme tel. Et le souhait, bien entendu, est que « le produit reste dans les librairies pendant cinq ans ».

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0