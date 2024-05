Seynakou Sonko, Elise Goldberg : un bonheur partagé

ActuaLitté : Le Prix de la Porte Dorée, c'est aussi, en amont, la participation à des rencontres à des tables rondes, qu'est ce que vous retenez de cette expérience ?

Seynabou Sonko : J'ai adoré pouvoir discuter avec des bédéistes, Charles Berberian notamment. Parler des questions de représentations en BD, ou même de celle des techniques de dessin. Ce sont des interrogations différentes de celles qu'on se pose en littérature générale.

J'ai aussi aimé rencontrer les autres auteurs, qui ont écrit des textes dont je me sens parfois très proches, je pense notamment aux Silences des pères de Rachid Benzine. C'était super de discuter avec lui, de voir qu'on avait des interrogations communes auxquelles nous apportions des réponses complètement différentes.

Elise Goldberg : J'ai aussi fait une rencontre avec Rachid Benzine. Nos livres tournent autour des mêmes thématiques, il y a chez lui aussi la question de la transmission. Les deux récits sont centrés sur ce qui se transmet de l'histoire et de l'exil de nos aïeux. Il a un parcours de sociologue, ce qui lui donne un regard précis sur les notions d'exil, d'intégration, d'immigration... ça a été très enrichissant pour moi aussi d'échanger avec lui.

Vous êtes toutes les deux lauréates ex-aequo, félicitations. Vous êtes amis aussi, qu'est ce que ça fait de partager ce bonheur ?

SS : Avec Elise on était dans le Master de création littéraire de Paris 8 ensemble, c'est comme un prix de l'amitié ! On a des romans très différents, et d'avoir eu l'occasion de faire une lecture de son texte ce soir (Ndlr : à l'occasion de la remise des prix), d'avoir du Yiddish en bouche, c'était super.

EG : On est toutes les deux liées à des immigrations qui sont très différentes, le fait qu'on ait gagné le même prix ensemble ça met l'accent sur cette France qui est faite de trajectoires très diverses et qui coexistent à part égale.

Pour moi, ce musée c'est le musée des immigrations : telle exposition va mettre en avant telle ou telle immigration, tel type de récit. Tout ça fait un bouillon de culture, un peu comme le bouillon de kneidler de ma grand-mère.

Vos livres semblent être liés par la question de la transmission. De votre côté, qu'est ce que vous gardez de votre enfance, et de ce que vous avez reçu de votre culture d'origine ?



SS : Ce que je garde dans mon enfance, c'est peut-être la foi. Pas un dogme en particulier. Juste la foi, je serais pas très bien le décrire plus précisément. J'en parle dans mon livre, mais pas comme d'une spécialiste d'une religion. Je voulais juste ouvrir les possibles dans la manière de parler du religieux, montrer qu'on peut en parler comme on le souhaite.

EG : Il y avait un certain mal-être dans mon enfance, une maussaderie, une tristesse. Ma mère était quelqu'un de très gai, mais d'une gaieté de forcenée qui me mettait en réalité très mal à l'aise. C'était une façon de combattre cette atmosphère maussade. Je ressentais une volonté de rester sourde à cette humeur-là, et je me sentais incomprise, j'avais le sentiment de ne pas pouvoir partager la mélancolie que je pouvais éprouver.

Il s'agit pour vous deux de votre premier roman. Comment vos sujets sont-ils venus à vous ?

SS : J'avais envie d'écrire un livre dans lequel je pouvais me reconnaitre. Ce matin j'ai eu une rencontre avec des élèves de seconde d'un lycée de Roubaix, la classe était majoritairement constituée de noirs et d'arabes, c'était particulier d'échanger avec eux. J'avais l'impression de leur transmettre une histoire et des références qu'ils savaient déjà.

La transmission, elle, est aussi dans le fait de laisser la jeunesse être libre d'être qui elle est. De s'exprimer en maltraitant le français et d'écrire avec ses propres références. Même si ce n'est pas ma motivation première. En réalité, j'ai écrit avant tout parce que j'avais un besoin urgent de le faire.

EG : Ce qui m'interessait le plus c'était cette question : est-ce que l'exil, et, dans le cas de ma famille, le souvenir de la Shoah, se transmet ou pas ? et si oui, de quelle manière ?

J'avais le sentiment d'avoir hérité de tout ça et je voulais évoquer cette question dans un texte, sans savoir, dans un premier temps, la forme que cela prendrait. Puis j'ai découvert les livres de Ryōko Sekiguchi qui écrit beaucoup autour de la nourriture, d'une manière presque spirituelle. C'est alors que je me suis dit que la cuisine Ashkénaze, avec ses saveurs particulières, pouvait être exploitée pour transmettre quelque chose de mes origines.

Je trouvais qu'il y avait dans cette cuisine la même tristesse, la même maussaderie que celle que je ressentais enfant. J'ai donc fait un lien, et sous l'angle de la cuisine j'ai pensé pouvoir dire des choses que j'avais moi perçu de manière très très intuitive.

