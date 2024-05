Tous les lauréats des Prix littéraires d'Étonnants Voyageurs 2024

Velibor Čolić a été doublement honoré pour son ouvrage Guerre et Pluie, publié par Gallimard, en recevant le Prix Kessel et le Prix Ouest-France Étonnants Voyageurs. Son roman, qui retrace l'invasion de la Bosnie par l'armée fédérale de l'ex-Yougoslavie jusqu'à sa propre désertion et le début de son exil, est à la fois un cri de révolte et une expression de tendresse. L'impact émotionnel du livre est renforcé par sa pertinence contemporaine, notamment en écho aux événements actuels en Ukraine.

Le Prix Ouest-France Étonnants Voyageurs est attribué à un roman de langue française publié entre janvier et mars. Le lauréat est choisi par un jury de jeunes lecteurs, âgés de 15 à 20 ans, qui sont sélectionnés pour leur motivation et leur passion pour la lecture par un panel d'écrivains et de partenaires.

Chaque année, le jury du prix Joseph Kessel de la SCAM, présidé par Olivier Weber, récompense l’auteur d’une œuvre de haute qualité littéraire, dans le sillage des écrits de Joseph Kessel : une biographie, un roman, un récit de voyage ou documentaire, ou encore un essai.

Giosuè Calaciura a été récompensé par le Prix Nicolas Bouvier pour son œuvre Pantelleria, la dernière île, publiée chez Noir sur Blanc. Ce prix, créé en 2007 à l'initiative de l'association Étonnants Voyageurs, des amis écrivains de Nicolas Bouvier, et avec le soutien de Madame Eliane Bouvier, est décerné à un texte qui se distingue par sa grande exigence littéraire et qui reflète l'esprit de l'œuvre de ce célèbre écrivain-voyageur, qu'il soit français ou étranger.

Dans Pantelleria, la dernière île, Calaciura explore une petite île de beauté, surnommée "perle noire" pour son sol volcanique. Située entre l'Europe et l'Afrique, au large de la Sicile, l'île est présentée à travers 100 anecdotes véridiques, chacune racontée comme une fable empreinte de liberté.

Par ailleurs, Les Nomades d’Anthony Sattin, également publié aux Éditions Noir sur Blanc, a reçu une mention spéciale du jury.

Yan Lespoux a été récompensé par le Prix Gens de Mer – Littoral – France 3 – France Bleu pour son premier roman, Pour mourir, le monde, publié chez Agullo. Créé en 2006, ce prix est remis annuellement lors du Festival Étonnants Voyageurs et vise à honorer un livre récent qui traite de thématiques maritimes au sens large. Pour mourir, le monde se déroule au 17e siècle et mêle récit d'aventure à une fresque historique captivante.

En parallèle, le prix « Compagnie des Pêches », qui accompagne le Prix Gens de Mer et récompense également un ouvrage à caractère maritime, a été attribué à Pomme Bernos et François Sarano pour S’il te plaît, dessine-moi un cachalot, publié chez Actes-Sud.

Le Prix Ganzo de Poésie a été décerné à Éric Sarner pour l'ensemble de son œuvre poétique. Ce prix célèbre chaque année un poète francophone reconnu pour son audace linguistique et sa capacité à transmettre des émotions et à relever des défis. Éric Sarner, poète mais aussi critique d'art, essayiste, romancier et dramaturge, est particulièrement renommé pour son expertise sur Arthur Rimbaud.

À travers ses multiples écrits, il rend hommage à la langue française, offrant une splendide ode à travers son œuvre.

Crédits photo : Festival Étonnants Voyageurs