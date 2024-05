Au programme du Festival du Livre de Montmorillon...

Le festival débutera par un hommage appuyé à Régine Deforges, figure emblématique de la littérature française et native de Montmorillon, décédée il y a dix ans. Cette commémoration comprendra la projection d’un film-documentaire sur sa vie, suivi d’échanges avec des proches et des lectures d’extraits de ses œuvres les plus marquantes.

Les amateurs de littérature jeunesse se réjouiront de la présence de Timothée de Fombelle en tant qu'invité d'honneur. Célèbre pour ses romans pour adolescents, il présentera le dernier tome de sa saga Alma.

Cette nouvelle édition inclura de manière significative le manga dans son programme, témoignant de l’engagement du festival à embrasser les genres littéraires prisés par les jeunes générations. Des ateliers d'illustration et des rencontres avec des auteurs de bande dessinée seront au rendez-vous pour le plaisir des fans de tous âges.

Pour les amoureux des livres et de la nature, le « jogging littéraire » avec Cécile Coulon, l'autre invitée d'honneur du festival, offrira une occasion unique de discuter de littérature tout en explorant les paysages pittoresques de Montmorillon. Cécile Coulon, reconnue pour ses œuvres poétiques et ses contributions à la littérature contemporaine, partagera ses réflexions sur le lien entre sport et écriture.

Seront également présents de nombreux auteurs, parmi lesquels Miyako Slocombe, traductrice du japonais et autrice de La Cantine de Minuit ; Julia Kerninon, autrice qui explore les vies de femmes, leurs désirs contradictoires à travers des romans et des recueils de poésie ; Jean-Pierre Dionnet, cofondateur de la revue Métal Hurlant et expert en pop-culture.

Ou encore, pour la littérature, Kiyémis, lauréate du Prix Régine Deforges, Jérôme Attal, Noëlle Châtelet, Pauline Delabroy-Allard, Léa Wiazemsky, entre autres. Pour la BD et les mangas, Edmond Baudoin, Stéphane Duval, Anne et Minh, Troubs et Claire Malary. Et pour la littérature jeunesse, Mori, Célia Flaux, Cécile Jacoud, Rémi Courgeon, Ève-Marie Lobriaut ou encore Dominique Memmi.

Enfin, le festival ne manquera pas de stimuler également le palais avec son traditionnel dîner du terroir, une célébration des saveurs locales qui permettra aux festivaliers de savourer des produits régionaux tout en profitant d’un moment de convivialité rare.

L'ensemble détaillé du programme est disponible ci-dessous :

