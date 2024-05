Coup de projecteur sur la littérature jeunesse en Bretagne !

La date est annoncée. La 4e édition de Livres en scène prendra place partout en Bretagne, du 19 juin au 19 juillet 2024. Et cette année, il y en a pour tout le monde !

Ce mois de festivités dédié à la littérature jeunesse s’allie à l’association Fédération des Cafés-Librairies de Bretagne pour faire profiter tous les Bretons, Bretonnes (et les visiteurs !) des rencontres et spectacles prévus à la programmation.

De fait, ces événements auront lieu partout en Bretagne, petites et moyennes villes profiteront de cet éclat culturel, et accueilleront des dédicaces, des concerts, des ateliers, et nombre de rencontres dans tous les cafés-librairies qui peuplent le nord-ouest de l’hexagone.



Au programme, une littérature jeunesse qui s’anime avec la lecture musicale d’Anne-Laure Bondoux, autrice Nous traverserons des orages (Gallimard jeunesse, 2023), également pépite d’or 2023 du Salon du Livre et de la presse jeunesse en Seine Saint-Denis. D’autres activités plus manuelles seront proposées, avec par exemple la création d’une fresque participative, en compagnie de l’auteur et illustrateur de bande dessinée Victor Hussenot.

D’autres invités, vedettes de la littérature jeunesse francophone, seront au rendez-vous cette année pour cette quatrième édition.

Yves Cotten, auteur de multiples ouvrages destinés aux plus jeunes, Maria Diaz, autrice de L’oiseau-merveille et le maître sorcier (La Martinière jeunesse, 2023) ou encore Stéphane Nicolet et L’Abominable Dames des Neiges (La poule qui pond, 2023), et de nombreux autres auteurs, autrices, qui ont répondu présents à l’appel.

L’occasion pour les plus jeunes, et les moins jeunes, de faire vivre cette littérature au travers d’une programmation dédiée aux jeunes enfants, aux adolescents, mais aussi, et surtout, à un public plus large de tout âge.

Crédit photo : © Fédération des cafés-librairies de Bretagne