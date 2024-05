Salman Rushdie et Colson Whitehead au Festival America 2024

Créé en 2002, il a vu le monde évoluer profondément, avec des crises climatiques, migratoires, économiques, démocratiques, sociales et culturelles, ainsi que la montée des extrémismes et des populismes, sans oublier le retour de la guerre en Europe.

Ces bouleversements amènent aujourd'hui plus de questions que de certitudes. Le festival explorera le rôle de la littérature dans notre monde actuel, interrogeant la place de la fiction face à une réalité surdimensionnée, la puissance omniprésente des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle.

Ces débats seront d'autant plus pertinents que le festival se situe entre deux moments politiques clés pour les deux continents : les élections européennes en juin et les élections présidentielles américaines en novembre. Pour la première fois, des écrivains nord-américains discuteront avec leurs homologues de neuf pays européens – la France, l'Irlande, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas et le Portugal – pour apporter des éclairages croisés sur ces problématiques qui divisent un monde où l'Europe et l'Amérique partagent une responsabilité historique commune.

L'objectif de ce festival en 2024 est de réfléchir ensemble à la culture et à la littérature souhaitées pour l'avenir, en visant à être aussi plurielle et inclusive que possible, tout en restant unique et universelle.

Le festival America a lieu tous les deux ans, et rassemble des écrivains du continent nord-américain à Vincennes. Au cours des années, plus de sept cents auteurs venant du Canada, du Québec, des États-Unis, du Mexique, de Cuba et d’Haïti ont participé, rencontrant leurs lecteurs français.

Sur quatre jours et trois soirées, il propose un programme diversifié incluant des rencontres au café des libraires, des grands entretiens, des débats thématiques, ainsi que des projections de films adaptés de romans ou de documentaires. Il comprend également un festival jeunesse, des concerts et des activités qui lient la littérature à la street culture.

America a accueilli des figures littéraires majeures telles que Toni Morrison, Bret Easton Ellis, Margaret Atwood, John Irving, Louise Erdrich, Ta-Nehisi Coates, Jonathan Franzen, Russell Banks, et Richard Ford. Le festival a également permis de découvrir en avant-première des auteurs qui deviendraient célèbres en Europe, tels que Colum McCann, Joseph Boyden, Chimamanda Ngozi Adichie, Colson Whitehead, Laura Kashischke, Viet Thanh Nguyen, Yanick Lahens et Wendy Guerra, attirant ainsi un public nombreux et éclectique.

Les écrivains présents

Listes arrêtées au 14 mai 2024 :

Kaveh Akbar (États-Unis), Eric Chacour (Canada), Dan Chaon (États-Unis), S.A. Cosby (États-Unis), Dahlia De la Cerda (Mexique), Hernan Diaz (États-Unis), Dario Diofebi (États-Unis), James Ellroy (États-Unis), Jonathan Escoffery (États-Unis), Francisco Goldman (États-Unis), Seth Greenland (États-Unis), Lauren Groff (États-Unis), Jakob Guanzon (États-Unis), Aleksandar Hemon (États-Unis), Nathan Hill (États-Unis), Laird Hunt (États-Unis), David Joy (États-Unis), Khashayar Khabushani (États-Unis), Iain Levison (États-Unis), Stephen Markley (États-Unis), Ayana Mathis (États-Unis), Alice McDermott (États-Unis), Anne Michaels (Canada), Szilvia Molnar (États-Unis), Arthur Nersesian (États-Unis), Emmanuelle Pierrot (Canada), Edel Rodriguez (États-Unis), Maggie Shipstead (États-Unis), Emily St John Mandel (Canada), Jordan Tannahill (Canada), Justin Torres (États-Unis), Gary Victor (Haïti), Dawnie Walton (États-Unis), Tyriek White (États-Unis), Colson Whitehead (États-Unis), Deborah Willis (Canada).

Europe : Naomi Alderman (Grande-Bretagne), Niccoló Ammaniti (Italie), Glen James Brown (Grande-Bretagne), Jan Carson (Irlande du Nord), Cristina Comencini (Italie), Tom Crewe (Grande-Bretagne), Rachel Cusk (Grande-Bretagne), Erri De Luca (Italie), Victor Del Arbol (Espagne), Isabela Figueiredo (Portugal), Claire Fuller (Grande-Bretagne), Andreï Kourkov (Ukraine), Chris Kraus (Allemagne), Maxim Leo (Allemagne), Michael Magee (Irlande du Nord), Hisham Matar (Grande-Bretagne), Darragh McKeon (Irlande), Sara Mesa (Espagne), Sandra Newman (Grande-Bretagne), Alan Parks (Grande-Bretagne), Cecile Pin (Grande-Bretagne), Salman Rushdie (entretien en visio, Grande-Bretagne), Donal Ryan (Irlande), Inge Schilperoord (Pays-Bas), Katja Schönherr (Allemagne), Elisa Shua Dusapin (Suisse), Lize Spit (Belgique), Colm Toibin (Irlande), Katharina Volckmer (Allemagne), Antoine Wauters (Belgique).

Les noms des auteurs français invités au festival America 2024 seront révélés prochainement. Le programme complet du festival sera présenté lors d'une conférence de presse à Paris le 18 juin. Les billets pour le festival America 2024 seront disponibles à l'achat en ligne à partir du 26 août.

