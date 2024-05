La carte de Cassini, première carte générale et particulière de France  

La carte de Cassini est le fruit de la collaboration de quatre générations d’astronomes, mathématiciens, topographes, dessinateurs et graveurs. Publiée au XVIIIe siècle, elle constitue la première représentation détaillée de l’ensemble du royaume de France. Cette œuvre monumentale, mesurant plus de onze mètres de large et douze mètres de haut, est née de l'alliance entre une dynastie de savants et le soutien du pouvoir royal.

À la fois document historique de premier ordre, monument national mondialement reconnu, invitation au voyage dans le royaume du XVIIIe siècle, et « chef-d'œuvre pictural » selon son éditeur, Théodore Lillo.

De nombreuses institutions françaises (Polytechnique, Université de Paris-Cité, diverses bibliothèques) et internationales (Harvard, Cambridge, Stanford, National Library of Scotland) ainsi que des collections privées ont déjà acquis l'ouvrage tiré à 250 exemplaires numérotés, et paru le 22 mars dernier. 400 pages, 24 kg, et un prix de 2400 €.

Conspiration Éditions.

Deux ans de travail

Publiée entre 1756 et 1793, la carte de Cassini, dressée suivant les techniques et les méthodes de calcul les plus avancées de son époque, est la première à avoir cartographié tout un pays avec un tel degré de précision, et elle n’aura pas d’équivalent dans le monde pendant plus d’un siècle.

Conspiration Éditions a choisi de reproduire un exemplaire de luxe, dit « de la Reine », conservé dans les réserves de la Bibliothèque Nationale de France. Cette version, établie au cours des années 1780, propose une visibilité fortement améliorée par une mise en couleur à la main.

L'éditeur est formel : la publication d'un ouvrage de cette importance remonte à 1830, avec l’édition Panckoucke de la Description de l’Égypte.

À l’origine de ce projet se trouve le succès de la réédition en 2022 du tout premier Atlas des nuages (1898), conçu comme un livre d’art : « Lorsque nous avons découvert la carte de Cassini, nous avons été frappés par la variété et la forme quasi-abstraite des paysages, par ses couleurs vives, presque enfantines, et par l’incroyable richesse de ses détails. Une véritable œuvre d’art », explique Théodore Lillo.

En outre, César-François Cassini et son fils Jean-Dominique Cassini, n'ayant jamais publié de document sur les signes conventionnels utilisés dans sa carte, et aucune des légendes établies par la suite n'étant scientifiquement exacte, il a été nécessaire de partir d’un examen minutieux des feuilles pour la reconstituer.

Un travail de deux ans, dirigé par Jean-Luc Arnaud, spécialiste de l’histoire urbaine et de la cartographie, directeur de recherches au CNRS et affecté au laboratoire TELEMMe (Temps, espaces, langages, Europe méridionale-Méditerranée, et, entre autres, fondateur du site web CartoMundi, dédié à la valorisation du patrimoine cartographique.

Une maison lancée en 2015

L'Europe de la La Renaissance voit un tournant décisif dans la cartographie, avec l'introduction de la perspective et des techniques de relevé plus précises, grâce aux innovations de cartographes tels que Gerardus Mercator et Abraham Ortelius. Le XVIIe siècle a vu la montée en puissance de centres de cartographie en Hollande et en France, où des figures comme Willem Blaeu et Nicolas Sanson ont perfectionné l'art de la cartographie.

Avec l'ère des Lumières et les avancées scientifiques, les cartes sont devenues encore plus précises, culminant au XVIIIe siècle avec des réalisations telles que la Carte de Cassini en France. La cartographie moderne a continué d'évoluer avec le développement de la triangulation, la photographie aérienne au XXe siècle et les technologies de géolocalisation par satellite.

Lancée en 2015 à Paris, Conspiration Éditions a commencé comme une société de production multidisciplinaire. Après avoir publié quatre livres, la structure se réinvente en 2018 pour se consacrer uniquement à l’édition avec la création de la collection « Le Savoir », qui accompagne celle dédiée à la littérature contemporaine, intitulée « Les C/ ».

Un an plus tard, une collection dédiée à « L’image » est lancée. En 2021, la maison d'édition franchit une nouvelle étape en publiant dix livres, dont Little Nemo in Slumberland dans une nouvelle traduction, et la réédition de l’intégrale du Don Quichotte illustré par Gustave Doré.

Les années 2022-2023 marquent la création d’une collection dédiée à « La poésie », suivie par celle consacrée aux livres d’art au format hors-norme, « L’exception », dont le premier projet est le présent livre.

Crédits photo : Conspiration Éditions